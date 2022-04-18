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https://arabic.sputniknews.com/20220418/مصر-تصدر-بيانا-شديد-اللهجة-حول-الإساءة-المتعمدة-للقرآن-في-السويد-1061328277.html
مصر تصدر بيانا شديد اللهجة حول "الإساءة المتعمدة" للقرآن في السويد
مصر تصدر بيانا شديد اللهجة حول "الإساءة المتعمدة" للقرآن في السويد
أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، "بأشد العبارات" الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم من قبل متطرفين سويديين، معتبرة ذلك تحريضا ضد المهاجرين والمسلمين. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T12:04+0000
2022-04-18T12:04+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم".واعتبرت الخارجية المصرية هذه الواقعة جزءا من الممارسات اليمينية المُتطرفة التي تُحرض ضد المهاجرين بوجه عام والمسلمين على وجه الخصوص، على حد وصف البيان.وأكدت رفض مصر المساس بالثوابت والمُعتقدات الدينية أيا ما كانت، أو الزج بها في ممارسات استفزازية تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية كافة، مشددة على ضرورة احترام الحق فى حرية الدين والمعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان.ودعا البيان إلى إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب، ونبذ دعوات التحريض والكراهية، والتوقف عن أعمال العنف والتخريب والأعمال الاستفزازية التي من شأنها الإضرار باستقرار المجتمعات وأمنها وسلامها.وأصيب 14 مدنيا، وشارك في كل أعمال شغب قرابة 200 شخص. قالت الشرطة إنها ألقت القبض على 8 أشخاص في مدينة نوركوبينغ واحتجزت 18 شخصا في مدينة لينكوبينغ المجاورة.حصل المتطرف السويدي- الدنماركي راسموس بلودان على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نوركوبينغ ولينكوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، لكنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب جموع من الحشود الجماهيرية الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة.شهدت الاحتجاجات المناهضة للحركة التي يتزعمها بلودان، والذي يسعى لجمع توقيعات كافية للترشح للانتخابات المحلية في سبتمبر/ أيلول، أعمال عنف وحرقا للسيارات وإصابات في صفوف رجال الشرطة والمتظاهرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/السويد-تحريض-خارجي-يستهدف-الشرطة-عبر-الاحتجاجات-المناهضة-لحرق-القرآن-1061326305.html
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مصر تصدر بيانا شديد اللهجة حول "الإساءة المتعمدة" للقرآن في السويد

12:04 GMT 18.04.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnyaمهرجان القرآن الكريم في المسجد الكبير بموسكو
مهرجان القرآن الكريم في المسجد الكبير بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أدانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، "بأشد العبارات" الإساءة المتعمدة للقرآن الكريم من قبل متطرفين سويديين، معتبرة ذلك تحريضا ضد المهاجرين والمسلمين.
وقالت الوزارة في بيان: "تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات قيام مجموعة من اليمينيين المتطرفين في السويد بالإساءة المُتعمدة للقرآن الكريم وما ترتب على ذلك من تأجيج لمشاعر المسلمين حول العالم خلال شهر رمضان الكريم".
واعتبرت الخارجية المصرية هذه الواقعة جزءا من الممارسات اليمينية المُتطرفة التي تُحرض ضد المهاجرين بوجه عام والمسلمين على وجه الخصوص، على حد وصف البيان.
وأكدت رفض مصر المساس بالثوابت والمُعتقدات الدينية أيا ما كانت، أو الزج بها في ممارسات استفزازية تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية كافة، مشددة على ضرورة احترام الحق فى حرية الدين والمعتقد كحق أساسي من حقوق الإنسان.
احتجاجات عنيفة في السويد ضد حرق القرآن الكريم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
السويد: تحريض خارجي يستهدف الشرطة عبر الاحتجاجات المناهضة لحرق القرآن
11:30 GMT
ودعا البيان إلى إعلاء القواسم المشتركة من التسامح وقبول الآخر والتعايش السلمي بين الشعوب، ونبذ دعوات التحريض والكراهية، والتوقف عن أعمال العنف والتخريب والأعمال الاستفزازية التي من شأنها الإضرار باستقرار المجتمعات وأمنها وسلامها.
وأصيب 14 مدنيا، وشارك في كل أعمال شغب قرابة 200 شخص. قالت الشرطة إنها ألقت القبض على 8 أشخاص في مدينة نوركوبينغ واحتجزت 18 شخصا في مدينة لينكوبينغ المجاورة.
حصل المتطرف السويدي- الدنماركي راسموس بلودان على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نوركوبينغ ولينكوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، لكنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب جموع من الحشود الجماهيرية الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة.
شهدت الاحتجاجات المناهضة للحركة التي يتزعمها بلودان، والذي يسعى لجمع توقيعات كافية للترشح للانتخابات المحلية في سبتمبر/ أيلول، أعمال عنف وحرقا للسيارات وإصابات في صفوف رجال الشرطة والمتظاهرين.
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