https://arabic.sputniknews.com/20220418/مصر-تمنع-صلاة-العيد-في-الساحات-المفتوحة-وتقرر-إقامتها-في-المساجد-الكبرى-1061338084.html
مصر تمنع صلاة العيد في الساحات المفتوحة وتقرر إقامتها في المساجد الكبرى
مصر تمنع صلاة العيد في الساحات المفتوحة وتقرر إقامتها في المساجد الكبرى
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الاثنين، تحديث ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T15:04+0000
2022-04-18T15:04+0000
2022-04-18T15:04+0000
مصر
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وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تقرر أن "تقام صلاة عيد الفطر المبارك في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة".وأكدت الوزارة على أنه "لا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها".وشدد الوزارة على الالتزام بعدة ضوابط أثناء إقامة صلاة العيد هذا العام، ومنها الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.ومن بين الضوابط أنه سيتم "فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ 10 دقائق"، و"أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا".ولفت البيان إلى أنه وفقا للضوابط الجديد يسمح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.
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مصر, أخبار مصر الآن
مصر تمنع صلاة العيد في الساحات المفتوحة وتقرر إقامتها في المساجد الكبرى
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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الاثنين، تحديث ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه تقرر أن "تقام صلاة عيد الفطر المبارك
في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة".
وأكدت الوزارة على أنه "لا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها".
وشدد الوزارة على الالتزام بعدة ضوابط أثناء إقامة صلاة العيد هذا العام، ومنها الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.
ومن بين الضوابط أنه سيتم "فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ 10 دقائق"، و"أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا".
ولفت البيان إلى أنه وفقا للضوابط الجديد يسمح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.