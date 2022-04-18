عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220418/مقتل-15-شخصا-برصاص-عسكريين-اثنين-كانا-في-حالة-سكر-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1061344150.html
مقتل 15 شخصا برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر شرقي الكونغو الديمقراطية
مقتل 15 شخصا برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر شرقي الكونغو الديمقراطية
مقتل 15 شخصاً، برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر، خلال يومين، في إقليمي إيتوري وجنوب كيفو، شرقي الكونغو. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T17:47+0000
2022-04-18T17:47+0000
العالم
الكونغو
جيش الكونغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061344122_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_017d5617f5dad8ad5d457b8533ff29d8.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "أكتواليتيه" المحلي، اليوم الإثنين، أن "عسكريين اثنين كونغولين، يبدو أنهما في حالة سكر قتلا 15 شخصا في حادثين، أحدهما وقع أمس الأحد في إقليم إيتوري، وخلف 7 قتلى، والآخر، اليوم الاثنين وخلف 8 قتلى".وأوضح الموقع أن عسكرياً أطلق النار اليوم، على مسافرين على متن قارب كان يستعد للانطلاق في بحيرة تانغانيكا، متسبباً في مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.ونوه الموقع إلى أن بين الضحايا أطفال ونساء، مشيراً إلى أن أسباب لجوء العسكري لاستخدام سلاحه الناري ليس معروفاً.وأمس الأحد، فتح عسكري النار بعد سقوطه في حالة سكر، ليخلف 7 قتلى بينهم عسكريون ومدنيون، في بلدة بامبو- مين بإقليم إيتوري.وفي التاسع من فبراير/ شباط الماضي، أطلق جندي ثمل النار وقتل ثلاثة مدنيين من بينهم امرأتين في منطقة "بيننغولي"، في بلدة بيو (مدينة بيني) في شمال كيفو (شرقي البلاد).وذكرت الشرطة أن الجاني انتحر بعد تلك الواقعة، وذلك وفقا لموقع "أكتواليتيه" المحلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/جندي-ثمل-يُردي-8-أشخاص-بالرصاص-شمال-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1061304249.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1061344122_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_e74ce86b74c48c443a6cc3bef828e606.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الكونغو, جيش الكونغو

مقتل 15 شخصا برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر شرقي الكونغو الديمقراطية

17:47 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / GUERCHOM NDEBOجندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية
جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / GUERCHOM NDEBO
تابعنا عبرTelegram
مقتل 15 شخصاً، برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر، خلال يومين، في إقليمي إيتوري وجنوب كيفو، شرقي الكونغو.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "أكتواليتيه" المحلي، اليوم الإثنين، أن "عسكريين اثنين كونغولين، يبدو أنهما في حالة سكر قتلا 15 شخصا في حادثين، أحدهما وقع أمس الأحد في إقليم إيتوري، وخلف 7 قتلى، والآخر، اليوم الاثنين وخلف 8 قتلى".
وأوضح الموقع أن عسكرياً أطلق النار اليوم، على مسافرين على متن قارب كان يستعد للانطلاق في بحيرة تانغانيكا، متسبباً في مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.
جنود حفظ السلام التابعون للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية خارج كنيسة تيه إيمانويل بوتسيلي الكاثوليكية في بيني 27 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
جندي ثمل يُردي 8 أشخاص بالرصاص شمال شرقي الكونغو الديمقراطية
أمس, 16:38 GMT
ونوه الموقع إلى أن بين الضحايا أطفال ونساء، مشيراً إلى أن أسباب لجوء العسكري لاستخدام سلاحه الناري ليس معروفاً.
وأمس الأحد، فتح عسكري النار بعد سقوطه في حالة سكر، ليخلف 7 قتلى بينهم عسكريون ومدنيون، في بلدة بامبو- مين بإقليم إيتوري.
وفي التاسع من فبراير/ شباط الماضي، أطلق جندي ثمل النار وقتل ثلاثة مدنيين من بينهم امرأتين في منطقة "بيننغولي"، في بلدة بيو (مدينة بيني) في شمال كيفو (شرقي البلاد).
وذكرت الشرطة أن الجاني انتحر بعد تلك الواقعة، وذلك وفقا لموقع "أكتواليتيه" المحلي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала