https://arabic.sputniknews.com/20220418/مقتل-15-شخصا-برصاص-عسكريين-اثنين-كانا-في-حالة-سكر-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1061344150.html
مقتل 15 شخصا برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر شرقي الكونغو الديمقراطية
مقتل 15 شخصا برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر شرقي الكونغو الديمقراطية
مقتل 15 شخصاً، برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر، خلال يومين، في إقليمي إيتوري وجنوب كيفو، شرقي الكونغو. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T17:47+0000
2022-04-18T17:47+0000
2022-04-18T17:47+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "أكتواليتيه" المحلي، اليوم الإثنين، أن "عسكريين اثنين كونغولين، يبدو أنهما في حالة سكر قتلا 15 شخصا في حادثين، أحدهما وقع أمس الأحد في إقليم إيتوري، وخلف 7 قتلى، والآخر، اليوم الاثنين وخلف 8 قتلى".وأوضح الموقع أن عسكرياً أطلق النار اليوم، على مسافرين على متن قارب كان يستعد للانطلاق في بحيرة تانغانيكا، متسبباً في مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.ونوه الموقع إلى أن بين الضحايا أطفال ونساء، مشيراً إلى أن أسباب لجوء العسكري لاستخدام سلاحه الناري ليس معروفاً.وأمس الأحد، فتح عسكري النار بعد سقوطه في حالة سكر، ليخلف 7 قتلى بينهم عسكريون ومدنيون، في بلدة بامبو- مين بإقليم إيتوري.وفي التاسع من فبراير/ شباط الماضي، أطلق جندي ثمل النار وقتل ثلاثة مدنيين من بينهم امرأتين في منطقة "بيننغولي"، في بلدة بيو (مدينة بيني) في شمال كيفو (شرقي البلاد).وذكرت الشرطة أن الجاني انتحر بعد تلك الواقعة، وذلك وفقا لموقع "أكتواليتيه" المحلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/جندي-ثمل-يُردي-8-أشخاص-بالرصاص-شمال-شرقي-الكونغو-الديمقراطية-1061304249.html
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العالم, الكونغو, جيش الكونغو
مقتل 15 شخصا برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر شرقي الكونغو الديمقراطية
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مقتل 15 شخصاً، برصاص عسكريين اثنين كانا في حالة سكر، خلال يومين، في إقليمي إيتوري وجنوب كيفو، شرقي الكونغو.
القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع "أكتواليتيه" المحلي، اليوم الإثنين، أن "عسكريين اثنين كونغولين
، يبدو أنهما في حالة سكر قتلا 15 شخصا في حادثين، أحدهما وقع أمس الأحد في إقليم إيتوري، وخلف 7 قتلى، والآخر، اليوم الاثنين وخلف 8 قتلى".
وأوضح الموقع أن عسكرياً أطلق النار اليوم، على مسافرين على متن قارب كان يستعد للانطلاق في بحيرة تانغانيكا، متسبباً في مقتل 8 أشخاص وإصابة 7 آخرين.
ونوه الموقع إلى أن بين الضحايا أطفال ونساء، مشيراً إلى أن أسباب لجوء العسكري لاستخدام سلاحه الناري
ليس معروفاً.
وأمس الأحد، فتح عسكري النار بعد سقوطه في حالة سكر، ليخلف 7 قتلى بينهم عسكريون ومدنيون، في بلدة بامبو- مين بإقليم إيتوري.
وفي التاسع من فبراير/ شباط الماضي، أطلق جندي ثمل النار وقتل ثلاثة مدنيين من بينهم امرأتين في منطقة "بيننغولي"، في بلدة بيو (مدينة بيني) في شمال كيفو (شرقي البلاد).
وذكرت الشرطة أن الجاني انتحر بعد تلك الواقعة، وذلك وفقا لموقع "أكتواليتيه" المحلي.