https://arabic.sputniknews.com/20220418/منتج-مسلسل-بطلوع-الروح-يعلق-على-أنباء-اختطاف-أحد-أفراد-فريقه-1061336569.html
منتج مسلسل "بطلوع الروح" يعلق على أنباء اختطاف أحد أفراد فريقه
منتج مسلسل "بطلوع الروح" يعلق على أنباء اختطاف أحد أفراد فريقه
علق صادق الصباح، منتج مسلسل "بطلوع الروح" على أنباء اختطاف أحد أفراد فريق عمل المسلسل، مؤكدا أنه سيعود قريبا. 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T14:38+0000
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ذكرت ذلك "بوابة دار المعارف"، اليوم الاثنين، في خبر عن المسلسل، مشيرة إلى أن أحد أفراد فريق عمل المسلسل وهو محاسب مصري يدعى صادق جبرائيل، تم اختطافه، السبت الماضي، من قبل مجهولين في لبنان، حيث يتم تصوير بعض مشاهد المسلسل.ولفتت البوابة إلى أن هناك شعور بالإحباط بين أفراد فريق عمل المسلسل إثر تعرض أحد زملائهم للاختطاف.ولهذا السبب توقف تصوير بعض المشاهد التي كان من المقرر تصويرها أمس الأحد، بينما تؤكد الشركة المنتجة أنها لن تدخر جهدا حتى تتمكن من إعادة المحاسب المخطوف.وكانت أنباء سابقة قد زعمت أن الفنان أحمد السعدني، أحد أفراد فريق عمل مسلسل "بطلوع الروح" تعرض للاختطاف، لكن شركة "صباح إخوان" المنتجة للمسلسل نفت هذه الأخبار لاحقا.وتزامن انتشار هذا الخبر المزعوم على وسائل التواصل الاجتماعي مع بدء عرض الحلقة الأولى من المسلسل.يذكر أن عددا من النجوم يشاركون في المسلسل أبرزهم إلهام شاهين ومنة شلبي ومحمد حاتم وأحمد السعدني.وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تدعى "روح" تذهب إلى الرقة، مركز عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا (المحظور في روسيا ودول عديدة)، بعدما تتعرض لخديعة ثم تعيش داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/تفاصيل-اختطاف-أحد-العاملين-في-مسلسل-يتناول-جرائم-داعش-بالتزامن-مع-بداية-عرضه-1061281902.html
https://arabic.sputniknews.com/20220305/إلهام-شاهين-تعلق-على-ظهورها-المثير-للجدل-بزي-داعش-1059471486.html
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رمضان, منوعات, أخبار الفنانين في مصر
منتج مسلسل "بطلوع الروح" يعلق على أنباء اختطاف أحد أفراد فريقه
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علق صادق الصباح، منتج مسلسل "بطلوع الروح" على أنباء اختطاف أحد أفراد فريق عمل المسلسل، مؤكدا أنه سيعود قريبا.
ذكرت ذلك "بوابة دار المعارف"، اليوم الاثنين، في خبر عن المسلسل
، مشيرة إلى أن أحد أفراد فريق عمل المسلسل وهو محاسب مصري يدعى صادق جبرائيل، تم اختطافه، السبت الماضي، من قبل مجهولين في لبنان، حيث يتم تصوير بعض مشاهد المسلسل.
ولفتت البوابة إلى أن هناك شعور بالإحباط بين أفراد فريق عمل المسلسل
إثر تعرض أحد زملائهم للاختطاف.
ولهذا السبب توقف تصوير بعض المشاهد التي كان من المقرر تصويرها أمس الأحد، بينما تؤكد الشركة المنتجة أنها لن تدخر جهدا حتى تتمكن من إعادة المحاسب المخطوف.
وكانت أنباء سابقة قد زعمت أن الفنان أحمد السعدني، أحد أفراد فريق عمل مسلسل "بطلوع الروح
" تعرض للاختطاف، لكن شركة "صباح إخوان" المنتجة للمسلسل نفت هذه الأخبار لاحقا.
وتزامن انتشار هذا الخبر المزعوم على وسائل التواصل الاجتماعي مع بدء عرض الحلقة الأولى من المسلسل.
يذكر أن عددا من النجوم يشاركون في المسلسل أبرزهم إلهام شاهين ومنة شلبي ومحمد حاتم وأحمد السعدني.
وتدور أحداث المسلسل
حول سيدة تدعى "روح" تذهب إلى الرقة، مركز عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا (المحظور في روسيا ودول عديدة)، بعدما تتعرض لخديعة ثم تعيش داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم.