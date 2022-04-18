https://arabic.sputniknews.com/20220418/منتج-مسلسل-بطلوع-الروح-يعلق-على-أنباء-اختطاف-أحد-أفراد-فريقه-1061336569.html

منتج مسلسل "بطلوع الروح" يعلق على أنباء اختطاف أحد أفراد فريقه

منتج مسلسل "بطلوع الروح" يعلق على أنباء اختطاف أحد أفراد فريقه

علق صادق الصباح، منتج مسلسل "بطلوع الروح" على أنباء اختطاف أحد أفراد فريق عمل المسلسل، مؤكدا أنه سيعود قريبا. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T14:38+0000

2022-04-18T14:38+0000

2022-04-18T14:38+0000

رمضان

منوعات

أخبار الفنانين في مصر

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1060345248_108:0:1212:621_1920x0_80_0_0_7b040d6b06a62dc23f1f4c1d523682ca.jpg

ذكرت ذلك "بوابة دار المعارف"، اليوم الاثنين، في خبر عن المسلسل، مشيرة إلى أن أحد أفراد فريق عمل المسلسل وهو محاسب مصري يدعى صادق جبرائيل، تم اختطافه، السبت الماضي، من قبل مجهولين في لبنان، حيث يتم تصوير بعض مشاهد المسلسل.ولفتت البوابة إلى أن هناك شعور بالإحباط بين أفراد فريق عمل المسلسل إثر تعرض أحد زملائهم للاختطاف.ولهذا السبب توقف تصوير بعض المشاهد التي كان من المقرر تصويرها أمس الأحد، بينما تؤكد الشركة المنتجة أنها لن تدخر جهدا حتى تتمكن من إعادة المحاسب المخطوف.وكانت أنباء سابقة قد زعمت أن الفنان أحمد السعدني، أحد أفراد فريق عمل مسلسل "بطلوع الروح" تعرض للاختطاف، لكن شركة "صباح إخوان" المنتجة للمسلسل نفت هذه الأخبار لاحقا.وتزامن انتشار هذا الخبر المزعوم على وسائل التواصل الاجتماعي مع بدء عرض الحلقة الأولى من المسلسل.يذكر أن عددا من النجوم يشاركون في المسلسل أبرزهم إلهام شاهين ومنة شلبي ومحمد حاتم وأحمد السعدني.وتدور أحداث المسلسل حول سيدة تدعى "روح" تذهب إلى الرقة، مركز عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا (المحظور في روسيا ودول عديدة)، بعدما تتعرض لخديعة ثم تعيش داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/تفاصيل-اختطاف-أحد-العاملين-في-مسلسل-يتناول-جرائم-داعش-بالتزامن-مع-بداية-عرضه-1061281902.html

https://arabic.sputniknews.com/20220305/إلهام-شاهين-تعلق-على-ظهورها-المثير-للجدل-بزي-داعش-1059471486.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رمضان, منوعات, أخبار الفنانين في مصر