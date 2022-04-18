https://arabic.sputniknews.com/20220418/ميزينتسيف-إجلاء-أكثر-من-12-ألف-شخص-اليوم-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-بينهم-1715-طفلا-1061346040.html

ميزينتسيف: إجلاء أكثر من 12 ألف شخص اليوم من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا بينهم 1715 طفلا

ميزينتسيف: إجلاء أكثر من 12 ألف شخص اليوم من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا بينهم 1715 طفلا

أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن روسيا على الرغم من عرقلة كييف، أجلت أكثر من 12000 شخص اليوم من المناطق الخطرة في... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T19:03+0000

2022-04-18T19:03+0000

2022-04-18T19:03+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

العقوبات الأمريكية ضد روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، خلال إحاطة إعلامية: "على الرغم من العراقيل التي أوجدتها كييف، خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 12066 شخصًا إلى روسيا من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من بينهم 1715 طفلاً".وأوضح أنه منذ بداية العملية الخاصة، تم إجلاء أكثر من 863 ألف شخص، من بينهم أكثر من 158 ألف طفل. وعبرت أكثر من 114 ألف سيارة خاصة الحدود الروسية، بما في ذلك 976 خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشار ميزينتسيف إلى أن "هناك حافلات كافية عند نقاط التفتيش لنقل الناس إلى أماكن إقامتهم المختارة أو أماكن إقامتهم المؤقتة".وأوضح أن هناك أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت مع أماكن للراحة وتقديم الوجبات الساخنة، تعمل في روسيا؛ مشيراً إلى تقديم المساعدة الطبية والنفسية التأهيلية لكل فرد على حدة من اللاجئين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.

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روسيا, أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا