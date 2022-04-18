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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/ميزينتسيف-إجلاء-أكثر-من-12-ألف-شخص-اليوم-من-أوكرانيا-ودونباس-إلى-روسيا-بينهم-1715-طفلا-1061346040.html
ميزينتسيف: إجلاء أكثر من 12 ألف شخص اليوم من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا بينهم 1715 طفلا
ميزينتسيف: إجلاء أكثر من 12 ألف شخص اليوم من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا بينهم 1715 طفلا
أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن روسيا على الرغم من عرقلة كييف، أجلت أكثر من 12000 شخص اليوم من المناطق الخطرة في... 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T19:03+0000
2022-04-18T19:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، خلال إحاطة إعلامية: "على الرغم من العراقيل التي أوجدتها كييف، خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 12066 شخصًا إلى روسيا من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من بينهم 1715 طفلاً".وأوضح أنه منذ بداية العملية الخاصة، تم إجلاء أكثر من 863 ألف شخص، من بينهم أكثر من 158 ألف طفل. وعبرت أكثر من 114 ألف سيارة خاصة الحدود الروسية، بما في ذلك 976 خلال الـ24 ساعة الماضية.وأشار ميزينتسيف إلى أن "هناك حافلات كافية عند نقاط التفتيش لنقل الناس إلى أماكن إقامتهم المختارة أو أماكن إقامتهم المؤقتة".وأوضح أن هناك أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت مع أماكن للراحة وتقديم الوجبات الساخنة، تعمل في روسيا؛ مشيراً إلى تقديم المساعدة الطبية والنفسية التأهيلية لكل فرد على حدة من اللاجئين.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/غوتيريش-يدعو-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-أوكرانيا-لإجلاء-المدنيين-1061344650.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

ميزينتسيف: إجلاء أكثر من 12 ألف شخص اليوم من أوكرانيا ودونباس إلى روسيا بينهم 1715 طفلا

19:03 GMT 18.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورلاجئون من ماريوبول في قرية بورتوفسكويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022
لاجئون من ماريوبول في قرية بورتوفسكويه في منطقة دونيتسك، أوكرانيا، حدود روسيا 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
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أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الاثنين، أن روسيا على الرغم من عرقلة كييف، أجلت أكثر من 12000 شخص اليوم من المناطق الخطرة في أوكرانيا ومن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف، خلال إحاطة إعلامية: "على الرغم من العراقيل التي أوجدتها كييف، خلال اليوم الماضي، ودون مشاركة السلطات الأوكرانية، تم إجلاء 12066 شخصًا إلى روسيا من مناطق خطرة في أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك من بينهم 1715 طفلاً".
وأوضح أنه منذ بداية العملية الخاصة، تم إجلاء أكثر من 863 ألف شخص، من بينهم أكثر من 158 ألف طفل. وعبرت أكثر من 114 ألف سيارة خاصة الحدود الروسية، بما في ذلك 976 خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشار ميزينتسيف إلى أن "هناك حافلات كافية عند نقاط التفتيش لنقل الناس إلى أماكن إقامتهم المختارة أو أماكن إقامتهم المؤقتة".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
غوتيريش يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في أوكرانيا لإجلاء المدنيين
18:14 GMT
وأوضح أن هناك أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت مع أماكن للراحة وتقديم الوجبات الساخنة، تعمل في روسيا؛ مشيراً إلى تقديم المساعدة الطبية والنفسية التأهيلية لكل فرد على حدة من اللاجئين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ54 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:21 GMT
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