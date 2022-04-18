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https://arabic.sputniknews.com/20220418/نجم-مانشستر-يونايتد-برونو-فرنانديز-يتعرض-لحادث-سير-1061326497.html
نجم "مانشستر يونايتد" برونو فرنانديز يتعرض لحادث سير
نجم "مانشستر يونايتد" برونو فرنانديز يتعرض لحادث سير
ذكرت تقارير أن نجم فريق "مانشستر يونايتد"، برونو فرنانديز، تعرض لحادث سير، صباح اليوم ‏الإثنين.‏ 18.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-18T11:32+0000
2022-04-18T11:32+0000
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وتورط اللاعب البرتغالي الجنسية البالغ من العمر 27 عاما في حادث اصطدام سيارة، عشية مباراة "مانشستر يونايتد" مع غريمه "ليفربول"، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.ولم يتم الإبلاغ عن إصابة أي طرف متورط في الحادث بإصابات خطيرة.ومن المتوقع أن يتدرب برونو فرنانديز مع بقية فريقه، اليوم الاثنين.ويمتلك لاعب خط الوسط، فرنانديز، 9 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 30 مباراة بالدوري مع "الريدز" في هذا الموسم.
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رياضة, مجتمع

نجم "مانشستر يونايتد" برونو فرنانديز يتعرض لحادث سير

11:32 GMT 18.04.2022
© AFP 2022 / LINDSEY PARNABYلاعب فريق "مانشستر يونايتد"، برونو فرنانديز
لاعب فريق مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2022
لاعب فريق "مانشستر يونايتد"، برونو فرنانديز
© AFP 2022 / LINDSEY PARNABY
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ذكرت تقارير أن نجم فريق "مانشستر يونايتد"، برونو فرنانديز، تعرض لحادث سير، صباح اليوم ‏الإثنين.‏
وتورط اللاعب البرتغالي الجنسية البالغ من العمر 27 عاما في حادث اصطدام سيارة، عشية مباراة "مانشستر يونايتد" مع غريمه "ليفربول"، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
ولم يتم الإبلاغ عن إصابة أي طرف متورط في الحادث بإصابات خطيرة.
ومن المتوقع أن يتدرب برونو فرنانديز مع بقية فريقه، اليوم الاثنين.
ويمتلك لاعب خط الوسط، فرنانديز، 9 أهداف و6 تمريرات حاسمة في 30 مباراة بالدوري مع "الريدز" في هذا الموسم.
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