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وزير مصري يزور قطر لأول مرة... فيديو

وزير مصري يزور قطر لأول مرة... فيديو

قام وزير النقل المصري، الفريق كامل الوزير، اليوم الاثنين، لأول مرة، بزيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T17:28+0000

2022-04-18T17:28+0000

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وأفادت وزارة النقل المصرية، في بيان لها، بأن "زيارة الفريق كامل الوزير جاءت تلبية للدعوة الموجهة من جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات القطري".وأضاف البيان أن الوزير "استهل زيارته بلقاء جاسم بن سيف السليطي بحضور السفير عمرو الشربينى سفير مصر في الدوحة أعقبه جلسة مباحثات موسعة تم خلالها تناول تفعيل الشراكة بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وبخاصة في مجال النقل البحري والتحول لاستخدام وسائل النقل الجماعي المتطورة والصديقة للبيئة".وعلى هامش الزيارة، زار الفريق كامل الوزير، شركة السكك الحديدية القطرية "الريل" المسؤولة عن تصميم وإنشاء، وتشغيل وصيانة شبكة السكك الحديدية بأكملها في قطر، كما زار مشروع مترو الدوحة ومحطة حافلات منطقة السودان.واستعرض الوزير، تنفيذ مصر لخطة شاملة لإنشاء وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة للبيئة، حيث أشار إلى استكمال مصر لشبكة خطوط مترو الأنفاق بالتزامن مع تنفيذ مشروعات مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية الجديدة" وغرب النيل "السادس من أكتوبر " بإجمالي أطوال 98.5 كم بالإضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف “LRT" عدلي منصور العاصمة الإدارية العاشر من رمضان بطول 103.3 كم الجاري تشغيله تجريبيا حاليا تمهيداً لوضعه في التشغيل الفعلي في يونيو المقبل وكذلك شبكة القطارات الكهربائية السريعة المكونة من 3 خطوط والتي تغطي أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلى 2000كم، فضلا عن الجهود التي اتخذتها مصر للنهوض بوسائل المواصلات اتصالا باستخدام مصادر الطاقة النظيفة ووسائل النقل الصديقة للبيئة وتحويل وسائل النقل العام إلى وسائل نقل عام أخضر مستدام اتصالا باستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر وقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بشرم الشيخ.وأعقب ذلك لقاء الفريق كامل الوزير مع الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر في الدوحة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين وتشجيع الشراكة والاستثمار في مجالات النقل المختلفة.

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