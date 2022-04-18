https://arabic.sputniknews.com/20220418/وكالة-كوريا-الشمالية-تستعد-لعرض-عسكري-بمشاركة-أكثر-من-20-ألف-جندي-1061338258.html

وكالة: كوريا الشمالية تستعد لعرض عسكري بمشاركة أكثر من 20 ألف جندي

وكالة: كوريا الشمالية تستعد لعرض عسكري بمشاركة أكثر من 20 ألف جندي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن "كوريا الشمالية تستعد بشكل جدي لعرض عسكري في يوم 25 أبريل/ نيسان الجاري، بمناسبة الذكرى التسعين لتأسيس الجيش... 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T15:11+0000

2022-04-18T15:11+0000

2022-04-18T15:15+0000

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

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وقال مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي، إن "الشمال يستعد لعرض عسكري ضخم مع تجنيد أكثر من 10 آلاف جندي في مطار ميريم في بيونغ يانغ"، مضيفا: "يبدو أن عدد الجنود المجندين سيزداد في نهاية الأسبوع الجاري"، وذلك حسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.وتوقع أن "تجند كوريا الشمالية أكثر من 20 ألف جندي في العرض العسكري"، مؤكدا أنه "تم حشد مجموعة من المعدات العسكرية مثل الدبابات والعربات المجنزرة والطائرات ومنصة الإطلاق المتنقلة (TEL) وغيرها في مطار ميريم".وكان الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أشرف الأحد الماضي، على تجربة إطلاق ناجحة لسلاح تكتيكي جديد موجه ذي مغزى في تحسين كفاءة العمليات النووية التكتيكية، حسبما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ.وقالت وسائل الإعلام الكورية، إن نظام الأسلحة الجديد له أهمية كبيرة في تحسين القوة النارية لوحدات المدفعية بعيدة المدى في الخطوط الأمامية بشكل كبير، وتعزيز الكفاءة في تشغيل القنابل النووية التكتيكية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وتنويع مهام القوة النارية.من حهته، قال المبعوث الأمريكي الخاص بكوريا الشمالية، سونغ كيم، إن سيئول وواشنطن ستردان ‏‏"بمسؤولية وحسم" على الأعمال الاستفزازية لبيونغ يانغ، بينما أعربا عن مخاوفهما بشأن "تصرفاتها ‏التصعيدية".‏وأدلى السفير سونغ كيم بهذه التصريحات أثناء اجتماعه مع نظيره الكوري الجنوبي، نوه كيو دوك، لمناقشة تجربة كوريا الشمالية لصاروخ تكتيكي موجه مزعوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصاروخ باليستي عابر للقارات الشهر الماضي، وفقا وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".وقال: "نحن بالطبع نشارككم مخاوفكم بشأن الإجراءات التصعيدية لكوريا الديمقراطية، وسنواصل العمل عن كثب للرد بشكل مسؤول وحاسم على السلوك الاستفزازي في السياق الموحد وما بعده".وأضاف كيم، أن "واشنطن تتطلع إلى العمل عن كثب مع فريق السياسة الخارجية الجديد في سيول"، الذي سيتم تشكيله بعد تولي الرئيس المنتخب يون سوك يول منصبه الشهر المقبل.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/مجلة-الصاروخ-الكوري-الشمالي-الجديد-سلاح-نووي-تكتيكي--يستهدف-قواعد-أمريكية-فيديو--1061293261.html

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