https://arabic.sputniknews.com/20220418/9-شعوب-تلجأ-لـ-طبيب-غوغل-للحصول-على-معلومات-طبية-1061342573.html

9 شعوب تلجأ لـ "طبيب غوغل" للحصول على معلومات طبية

9 شعوب تلجأ لـ "طبيب غوغل" للحصول على معلومات طبية

تسببت جائحة كورونا في تغيير الكثير من أنماط الحياة، ومنها طريقة الحصول على المعلومات الطبية، حيث بدأت بعض الشعوب تتوسع في استخدام الإنترنت في هذا المجال. 18.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-18T17:30+0000

2022-04-18T17:30+0000

2022-04-18T17:30+0000

منوعات

الصحة

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ويؤكد ذلك تقرير نشره موقع "ستاتيستا" الأمريكي، قبل أيام، بعنوان "طبيب غوغل سوف يراك الآن".ويتحدث التقرير عن أن العديد من الشعوب بدأت تعتمد على استخدام الإنترنت في الحصول على المعلومات الطبية العامة عندما يشعرون ببعض الآلام العارضة، التي ربما تحدث لهم.ويقول التقرير إن إحصائية تم إعدادها عن الشعوب الأوروبية الأكثر إقبالا على استخدام الإنترنت للبحث عن المعلومات الطبية، تظهر أن فنلندا تحتل المرتبة الأولى في هذا المجال.وأورد التقرير مقارنة بين نسبة من يلجؤون إلى "غوغل" للحصول على معلومات طبية في كل دولة أوروبية من الدول التي تشملها الإحصائية في عامي 2011 و2021 وفقا للنسب المئوية من عدد المشاركين فيها:فنلندافي عام 2011 كانت نسبة من يعتمدون على الإنترنت للحصول على معلومات طبية 58 في المئة، لكن هذه النسبة زادت لتصل إلى 80 في المئة عام 2021.الدنمارككانت نسبة الباحثين عن معلومات طبية على الإنترنت 54 في المئة، لكنها وصلت إلى 75 في المئة بحلول عام 2021.إسبانياقال 38 فردا من كل 100 شاركوا في الإحصائية إنهم كانوا يستخدمون الإنترنت للحصول على المعلومات الطبية في عام 2011، لكن في 2021 وصلت هذه النسبة إلى 69 في المئة.إيرلندافي عام 2011 كانت نسبة من يعتمدون على الإنترنت للحصول على معلومات طبية 40 في المئة، لكنها وصلت إلى 66 في المئة بحلول عام 2021.النمساكان 53 في المئة من المشاركين في الإحصائيات يعتمدون على الإنترنت للحصول على معلومات طبية لكن النسبة وصلت إلى 60 في المئة في 2021.فرنسافي عام 2011 كانت النسبة 36 في المئة لكنها وصلت إلى 56 في المئة في 2021.إيطالياكانت نسبة من يبحثون عن المعلومات الطبية على الإنترنت في 2011 في إيطاليا هي 27 في المئة لكنها وصلت إلى 53 في المئة في 2021.ألمانياكان 45 في المئة من الألمان المشاركين في الإحصائية يعتمدون على الإنترنت للاستشارات الطبية ووصلت إلى 54 في المئة عام 2021.بلغارياتأتي بلغاريا في المرتبة الأخيرة بين الشعوب الأوروبية الباحثة عن المعلومات الطبية عبر الإنترنت بنسبة 24 في المئة في 2021 ونسبة 36 في المئة في 2021.

https://arabic.sputniknews.com/20201111/الطب-عن-بعد-استحداث-مراكز-اتصال-للاستشارات-الطبية-في-مناطق-روسيا-1047152482.html

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