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https://arabic.sputniknews.com/20220419/أرنب-الفصح-يمنع-بايدن-من-الحديث-عن-أفغانستان-فيديو-1061371679.html
"أرنب الفصح" يمنع بايدن من الحديث عن أفغانستان... فيديو
"أرنب الفصح" يمنع بايدن من الحديث عن أفغانستان... فيديو
أثار "أرنب عيد الفصح" الذي احتفل برفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعائلته وضيوف البيت الأبيض بالعيد، موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل لما قام به خلال لقاء... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T13:06+0000
2022-04-19T13:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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فخلال مقابلة بايدن للمدعوين في حديقة البيت الأبيض تدخل "أرنب الفصح" لإبعاد الرئيس عن ضيوفه عندما بدأ الحديث عن أفغانستان.وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن ميغان هايز المسؤولة الصحفية، ومدير تخطيط الرسائل في البيت الأبيض هي من كانت ترتدي زي " أرنب الفصح"، لتبعد الرئيس الأمريكي عن الصحفية الأفغانية نظيرة كريمي عندما كان بايدن يقول " لا ينبغي على باكستان ويجب أن تكون أفغانستان - يجب أن يكون الناس أحرار".ليسخر موالون للحزب الجمهوري من الواقعة واصفين أن أرنب الفصح هو من يوجه بايدن.هذا وشارك في الاحتفالية عدد من المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم نائب الرئيس كامالا هاريس والرجل الثاني دوغ إمهوف ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير التعليم ميغيل كاردونا والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي.يذكر ان البيت الأبيض عاد للاحتفال بعيد الفصح بعدما تم إيقافه عامين بسبب جائحة كورونا.
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الولايات المتحدة الأمريكية

"أرنب الفصح" يمنع بايدن من الحديث عن أفغانستان... فيديو

13:06 GMT 19.04.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSالرئيس الأمريكي جو بايدن يحتفل بعيد الفصح في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي جو بايدن يحتفل بعيد الفصح في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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أثار "أرنب عيد الفصح" الذي احتفل برفقة الرئيس الأمريكي جو بايدن وعائلته وضيوف البيت الأبيض بالعيد، موجة من ردود الأفعال على مواقع التواصل لما قام به خلال لقاء الرئيس مع المدعوين.
فخلال مقابلة بايدن للمدعوين في حديقة البيت الأبيض تدخل "أرنب الفصح" لإبعاد الرئيس عن ضيوفه عندما بدأ الحديث عن أفغانستان.
وبحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن ميغان هايز المسؤولة الصحفية، ومدير تخطيط الرسائل في البيت الأبيض هي من كانت ترتدي زي " أرنب الفصح"، لتبعد الرئيس الأمريكي عن الصحفية الأفغانية نظيرة كريمي عندما كان بايدن يقول " لا ينبغي على باكستان ويجب أن تكون أفغانستان - يجب أن يكون الناس أحرار".
ليسخر موالون للحزب الجمهوري من الواقعة واصفين أن أرنب الفصح هو من يوجه بايدن.
هذا وشارك في الاحتفالية عدد من المسؤولين الأمريكيين بمن فيهم نائب الرئيس كامالا هاريس والرجل الثاني دوغ إمهوف ووزير الخارجية أنتوني بلينكين ووزير التعليم ميغيل كاردونا والمتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي.
يذكر ان البيت الأبيض عاد للاحتفال بعيد الفصح بعدما تم إيقافه عامين بسبب جائحة كورونا.
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