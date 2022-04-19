https://arabic.sputniknews.com/20220419/أسرة-المختطف-المصري-في-لبنان-تناشد-الحكومة-بسرعة-إنقاذه-1061365899.html
أسرة المختطف المصري في لبنان تناشد الحكومة بسرعة إنقاذه
أسرة المختطف المصري في لبنان تناشد الحكومة بسرعة إنقاذه
وجهت أسرة المصري المختطف في لبنان، صادق رولي، طلبا للحكومة المصرية بسرعة التدخل من أجل إنقاذه. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:55+0000
2022-04-19T11:55+0000
2022-04-19T11:55+0000
أخبار لبنان
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وحسب موقع الأقباط اليوم المصري، فقد حضرت أسرة صادق رولي جلسة مع وزارة الخارجية المصرية وتم تقديم شكوى بالأمر، والأسرة في انتظار اتخاذ اللازم تجاه رولي. وقالت الأسرة إن صادق رولي ذهب إلى لبنان للعمل، ولا تزال شركة الإنتاج التي يعمل معها تقوم بمحاولات لإنقاذه. وتم اختطاف صادق رولي في لبنان منذ أيام، حيث يعمل لصالح إحدى شركات الإنتاج التي تقوم بتصوير مسلسل "بطلوع الروح" الذي يناقش قضية تنظيم "داعش"، وتدور أحداثه حول سيدة تدعى "روح" تذهب إلى الرقة، مركز عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا (المحظور في روسيا ودول عديدة)، بعدما تتعرض لخديعة ثم تعيش داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
أسرة المختطف المصري في لبنان تناشد الحكومة بسرعة إنقاذه
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وجهت أسرة المصري المختطف في لبنان، صادق رولي، طلبا للحكومة المصرية بسرعة التدخل من أجل إنقاذه.
وحسب موقع الأقباط اليوم المصري
، فقد حضرت أسرة صادق رولي جلسة مع وزارة الخارجية المصرية وتم تقديم شكوى بالأمر، والأسرة في انتظار اتخاذ اللازم تجاه رولي.
وقالت الأسرة إن صادق رولي ذهب إلى لبنان للعمل، ولا تزال شركة الإنتاج التي يعمل معها تقوم بمحاولات لإنقاذه.
وتم اختطاف صادق رولي
في لبنان منذ أيام، حيث يعمل لصالح إحدى شركات الإنتاج التي تقوم بتصوير مسلسل "بطلوع الروح" الذي يناقش قضية تنظيم "داعش"، وتدور أحداثه حول سيدة تدعى "روح" تذهب إلى الرقة، مركز عمليات تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا (المحظور في روسيا ودول عديدة)، بعدما تتعرض لخديعة ثم تعيش داخل معسكر يضم الهاربات من التنظيم.