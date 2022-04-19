أطفال الحرب... معرض الحقيقة عن أطفال دونباس

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كاتيا، عشر سنوات. "في الوقت الذي بدأت فيه الحرب، كانت كاتيا، كما في الأيام العادية، في روضة الأطفال". وبمجرد أن ملأ صدى الانفجارات المخيف غرفة الأطفال، تم إجلاء المجموعة بسرعة إلى الطابق السفلي. بعد مرور بعض الوقت، تم نقل الطفل إلى المنزل، لكن الطريق لم يكن كما هو دائمًا. جنبا إلى جنب مع جدتهم، هرعوا من مكان آمن إلى آخر، ووصلوا ببطء إلى المنزل.