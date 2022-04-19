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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشوع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/أطفال-الحرب-معرض-الحقيقة-عن-أطفال-دونباس-1061146947.html
أطفال الحرب... معرض الحقيقة عن أطفال دونباس
أطفال الحرب... معرض الحقيقة عن أطفال دونباس
في مارس/ آذار 2022، افتتحت موسكو وسانت بطرسبرغ معارض صور في شوارع المدينتين مخصصة لأطفال دونباس، الذين نشأوا في الحرب ويعرفون جيدًا ما هي الإبادة الجماعية... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T10:55+0000
2022-04-19T10:56+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
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фото, صور, وسائط متعددة, أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية

أطفال الحرب... معرض الحقيقة عن أطفال دونباس

10:55 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 19.04.2022)
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في مارس/ آذار 2022، افتتحت موسكو وسانت بطرسبرغ معارض صور في شوارع المدينتين مخصصة لأطفال دونباس، الذين نشأوا في الحرب ويعرفون جيدًا ما هي الإبادة الجماعية للمدنيين والقصف والمدن المدمرة. صور بالأبيض والأسود التقطها المراسلان الحربيان الروسيان إيرينا لاشكيفيتش ودانييل بوغدان.
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كاتيا، عشر سنوات. "في الوقت الذي بدأت فيه الحرب، كانت كاتيا، كما في الأيام العادية، في روضة الأطفال". وبمجرد أن ملأ صدى الانفجارات المخيف غرفة الأطفال، تم إجلاء المجموعة بسرعة إلى الطابق السفلي. بعد مرور بعض الوقت، تم نقل الطفل إلى المنزل، لكن الطريق لم يكن كما هو دائمًا. جنبا إلى جنب مع جدتهم، هرعوا من مكان آمن إلى آخر، ووصلوا ببطء إلى المنزل.

كاتيا، عشر سنوات. &quot;في الوقت الذي بدأت فيه الحرب، كانت كاتيا، كما في الأيام العادية، في روضة الأطفال&quot;. وبمجرد أن ملأ صدى الانفجارات المخيف غرفة الأطفال، تم إجلاء المجموعة بسرعة إلى الطابق السفلي. بعد مرور بعض الوقت، تم نقل الطفل إلى المنزل، لكن الطريق لم يكن كما هو دائمًا. جنبا إلى جنب مع جدتهم، هرعوا من مكان آمن إلى آخر، ووصلوا ببطء إلى المنزل. - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Alexey Danichev
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كاتيا، عشر سنوات. "في الوقت الذي بدأت فيه الحرب، كانت كاتيا، كما في الأيام العادية، في روضة الأطفال". وبمجرد أن ملأ صدى الانفجارات المخيف غرفة الأطفال، تم إجلاء المجموعة بسرعة إلى الطابق السفلي. بعد مرور بعض الوقت، تم نقل الطفل إلى المنزل، لكن الطريق لم يكن كما هو دائمًا. جنبا إلى جنب مع جدتهم، هرعوا من مكان آمن إلى آخر، ووصلوا ببطء إلى المنزل.

© Sputnik . Alexey Danichev  / الذهاب إلى بنك الصور

كيرا، خمس سنوات. "الفتاة تمشي بالقرب من المنزل فقط مع والدتها، وهي جاهزة للغارات في أي لحظة. إذا بدأوا في القصف، فإن الطفل يعرف المكان الأكثر أمانًا في الشقة. مثل الأطفال الآخرين، تستمع بعناية إلى قصص الأمهات عن الضربات".

كيرا، خمس سنوات. &quot;الفتاة تمشي بالقرب من المنزل فقط مع والدتها، وهي جاهزة للغارات في أي لحظة. إذا بدأوا في القصف، فإن الطفل يعرف المكان الأكثر أمانًا في الشقة. مثل الأطفال الآخرين، تستمع بعناية إلى قصص الأمهات عن الضربات&quot;. - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Alexey Danichev
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كيرا، خمس سنوات. "الفتاة تمشي بالقرب من المنزل فقط مع والدتها، وهي جاهزة للغارات في أي لحظة. إذا بدأوا في القصف، فإن الطفل يعرف المكان الأكثر أمانًا في الشقة. مثل الأطفال الآخرين، تستمع بعناية إلى قصص الأمهات عن الضربات".

© Sputnik . Alexey Danichev  / الذهاب إلى بنك الصور

ديما، ثماني سنوات. "في اليوم الذي بدأت فيه الحرب، كان هو ووالدته يسيران في الحديقة. وعندما سمعا أصوات الانفجارات، بدا لهما أنها مفرقعات متفجرة. لكن سرعان ما أدركا أن الطائرات هي من تطلق القذائف".

ديما، ثماني سنوات. &quot;في اليوم الذي بدأت فيه الحرب، كان هو ووالدته يسيران في الحديقة. وعندما سمعا أصوات الانفجارات، بدا لهما أنها مفرقعات متفجرة. لكن سرعان ما أدركا أن الطائرات هي من تطلق القذائف&quot;. - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Alexey Danichev
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ديما، ثماني سنوات. "في اليوم الذي بدأت فيه الحرب، كان هو ووالدته يسيران في الحديقة. وعندما سمعا أصوات الانفجارات، بدا لهما أنها مفرقعات متفجرة. لكن سرعان ما أدركا أن الطائرات هي من تطلق القذائف".

© Sputnik . Alexey Danichev  / الذهاب إلى بنك الصور

ناستيا، أربع سنوات. "الفتاة تعيش بالقرب من مطار دونيتسك. حياتها كلها حرب. سمحت والدة الفتاة بالتقاط صور لها إذا وافقت الطفلة. لم ترغب ناستيا في أن يتم تصويرها، لكنها وافقت مقابل الحصول على الحلوى".

ناستيا، أربع سنوات. &quot;الفتاة تعيش بالقرب من مطار دونيتسك. حياتها كلها حرب. سمحت والدة الفتاة بالتقاط صور لها إذا وافقت الطفلة. لم ترغب ناستيا في أن يتم تصويرها، لكنها وافقت مقابل الحصول على الحلوى&quot;. - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Alexey Danichev
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ناستيا، أربع سنوات. "الفتاة تعيش بالقرب من مطار دونيتسك. حياتها كلها حرب. سمحت والدة الفتاة بالتقاط صور لها إذا وافقت الطفلة. لم ترغب ناستيا في أن يتم تصويرها، لكنها وافقت مقابل الحصول على الحلوى".

© Sputnik . Alexey Danichev  / الذهاب إلى بنك الصور

فلاد، 11 سنة. "لقد عاش فلاد في السلم قليلاً، على عكس العديد من الأطفال الأصغر منه. فلاد يتذكر كيف كان من الممكن المشي في كل مكان، بما في ذلك بالقرب من البحيرة، حيث يوجد الآن عدد كبير من الألغام غير المنفجرة، والتي تم تفجير شخص بسببها. وأكد فلاد أنه بعد انفجار بالقرب من منزله، لم يعد يخاف من أي شيء".

فلاد، 11 سنة. &quot;لقد عاش فلاد في السلم قليلاً، على عكس العديد من الأطفال الأصغر منه. فلاد يتذكر كيف كان من الممكن المشي في كل مكان، بما في ذلك بالقرب من البحيرة، حيث يوجد الآن عدد كبير من الألغام غير المنفجرة، والتي تم تفجير شخص بسببها. وأكد فلاد أنه بعد انفجار بالقرب من منزله، لم يعد يخاف من أي شيء&quot;. - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Alexey Danichev
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فلاد، 11 سنة. "لقد عاش فلاد في السلم قليلاً، على عكس العديد من الأطفال الأصغر منه. فلاد يتذكر كيف كان من الممكن المشي في كل مكان، بما في ذلك بالقرب من البحيرة، حيث يوجد الآن عدد كبير من الألغام غير المنفجرة، والتي تم تفجير شخص بسببها. وأكد فلاد أنه بعد انفجار بالقرب من منزله، لم يعد يخاف من أي شيء".

© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور

ليزا، ست سنوات. "طوال وقت الحرب، تعيش الفتاة في واحدة من أكثر المناطق التي تعرضت للقصف في دونيتسك. بدأت الحرب عندما كانت ليزا لا تزال صغيرة. عاشت طوال حياتها البالغة ست سنوات في سياق الأعمال العدائية".

ليزا، ست سنوات. &quot;طوال وقت الحرب، تعيش الفتاة في واحدة من أكثر المناطق التي تعرضت للقصف في دونيتسك. بدأت الحرب عندما كانت ليزا لا تزال صغيرة. عاشت طوال حياتها البالغة ست سنوات في سياق الأعمال العدائية&quot;. - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Maksim Blinov
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ليزا، ست سنوات. "طوال وقت الحرب، تعيش الفتاة في واحدة من أكثر المناطق التي تعرضت للقصف في دونيتسك. بدأت الحرب عندما كانت ليزا لا تزال صغيرة. عاشت طوال حياتها البالغة ست سنوات في سياق الأعمال العدائية".

© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصور

فيوليتا، عشر سنوات. "تعيش الفتاة في قرية أليكساندروفكا، جزء من القرية ينتمي إلى ما يسمى بـ"المنطقة الرمادية". هنا، يمكن للأطفال قطف المشمش في فناء منزل مدمر، وعلى بعد مائة متر، في أقصى الحدود، معارك دورية. يبدأ ضحك الأطفال، يتخللها رشقات نارية تلقائية ، وهناك صورة رئيسية من ضواحي الخطوط الأمامية.

فيوليتا، عشر سنوات. &quot;تعيش الفتاة في قرية أليكساندروفكا، جزء من القرية ينتمي إلى ما يسمى بـ&quot;المنطقة الرمادية&quot;. هنا، يمكن للأطفال قطف المشمش في فناء منزل مدمر، وعلى بعد مائة متر، في أقصى الحدود، معارك دورية. يبدأ ضحك الأطفال، يتخللها رشقات نارية تلقائية ، وهناك صورة رئيسية من ضواحي الخطوط الأمامية. - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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فيوليتا، عشر سنوات. "تعيش الفتاة في قرية أليكساندروفكا، جزء من القرية ينتمي إلى ما يسمى بـ"المنطقة الرمادية". هنا، يمكن للأطفال قطف المشمش في فناء منزل مدمر، وعلى بعد مائة متر، في أقصى الحدود، معارك دورية. يبدأ ضحك الأطفال، يتخللها رشقات نارية تلقائية ، وهناك صورة رئيسية من ضواحي الخطوط الأمامية.

© Sputnik . Alexey Danichev  / الذهاب إلى بنك الصور

صوفيا، سبع سنوات: "عندما طُلب من صوفيا النظر في عيون من أطلقوا النار عليهم، قالت والدة الفتاة: تذكري، عزيزتي، كيف تم قصفنا. كيف سقطت القذيفة في منزلنا، وكيف دُمر الجدار. تذكري وانظري (إلى الكاميرا)، لا تخذلي الصحفي. "جمعت صوفيا نفسها ونظرت. إنهم لا يلعبون الدور أمام الكاميرا، إنهم يتعاملون مع الطلب بمسؤولية، على أمل أن يتم إنقاذهم".

صوفيا، سبع سنوات: &quot;عندما طُلب من صوفيا النظر في عيون من أطلقوا النار عليهم، قالت والدة الفتاة: تذكري، عزيزتي، كيف تم قصفنا. كيف سقطت القذيفة في منزلنا، وكيف دُمر الجدار. تذكري وانظري (إلى الكاميرا)، لا تخذلي الصحفي. &quot;جمعت صوفيا نفسها ونظرت. إنهم لا يلعبون الدور أمام الكاميرا، إنهم يتعاملون مع الطلب بمسؤولية، على أمل أن يتم إنقاذهم&quot;. - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Alexey Danichev
/
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صوفيا، سبع سنوات: "عندما طُلب من صوفيا النظر في عيون من أطلقوا النار عليهم، قالت والدة الفتاة: تذكري، عزيزتي، كيف تم قصفنا. كيف سقطت القذيفة في منزلنا، وكيف دُمر الجدار. تذكري وانظري (إلى الكاميرا)، لا تخذلي الصحفي. "جمعت صوفيا نفسها ونظرت. إنهم لا يلعبون الدور أمام الكاميرا، إنهم يتعاملون مع الطلب بمسؤولية، على أمل أن يتم إنقاذهم".

© Sputnik . Alexey Danichev  / الذهاب إلى بنك الصور

لمدة ثماني سنوات، نشأ جيل كامل من الأطفال في دونباس، الذين يفهمون أنواع القذائف، ويميزون بين أصوات القصف، ويعرفون متى وكيف يختبئون إذا سمعوا "التصفير"، لكنهم لا يعرفون السلام على أرضهم.

لمدة ثماني سنوات، نشأ جيل كامل من الأطفال في دونباس، الذين يفهمون أنواع القذائف، ويميزون بين أصوات القصف، ويعرفون متى وكيف يختبئون إذا سمعوا &quot;التصفير&quot;، لكنهم لا يعرفون السلام على أرضهم. - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Alexey Danichev
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لمدة ثماني سنوات، نشأ جيل كامل من الأطفال في دونباس، الذين يفهمون أنواع القذائف، ويميزون بين أصوات القصف، ويعرفون متى وكيف يختبئون إذا سمعوا "التصفير"، لكنهم لا يعرفون السلام على أرضهم.

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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:45 GMT
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