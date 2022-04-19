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أفغانستان... 20 قتيلا بتفجيرات في مدرستين
أفغانستان... 20 قتيلا بتفجيرات في مدرستين
ارتفعت حصيلة قتلى التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، إلى أكثر من 20 شخصا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:29+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. كشفت مصادر لشبكة "1 تي في" التلفزيونية الأفغانية، أن حصيلة قتلى التفجيرات غربي كابول تجاوزت 20 شخصا.وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن تفجيرا استهدف إحدى المدارس الثانوية أسفر عن مقتل 6 أشخاص، فيما أشارت السلطات فيما بعد أن 3 انفجارات استهدفت المدرسة.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الآن.
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أخبار أفغانستان اليوم

أفغانستان... 20 قتيلا بتفجيرات في مدرستين

09:29 GMT 19.04.2022
© AP Photo / Hussein Mallaأولاد أفغان ينظرون فوق حاجز حديدي عند الأشخاص الذين يتلقون الإمدادات الغذائية أثناء توزيع المساعدات الإنسانية للعائلات المحتاجة في كابول، أفغانستان، 16 فبراير 2022.
أولاد أفغان ينظرون فوق حاجز حديدي عند الأشخاص الذين يتلقون الإمدادات الغذائية أثناء توزيع المساعدات الإنسانية للعائلات المحتاجة في كابول، أفغانستان، 16 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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ارتفعت حصيلة قتلى التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، إلى أكثر من 20 شخصا.
موسكو - سبوتنيك. كشفت مصادر لشبكة "1 تي في" التلفزيونية الأفغانية، أن حصيلة قتلى التفجيرات غربي كابول تجاوزت 20 شخصا.
وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن تفجيرا استهدف إحدى المدارس الثانوية أسفر عن مقتل 6 أشخاص، فيما أشارت السلطات فيما بعد أن 3 انفجارات استهدفت المدرسة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الآن.
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