https://arabic.sputniknews.com/20220419/أفغانستان-20-قتيلا-بتفجيرات-في-مدرستين-1061359413.html
أفغانستان... 20 قتيلا بتفجيرات في مدرستين
أفغانستان... 20 قتيلا بتفجيرات في مدرستين
ارتفعت حصيلة قتلى التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، إلى أكثر من 20 شخصا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:29+0000
2022-04-19T09:29+0000
2022-04-19T09:29+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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موسكو - سبوتنيك. كشفت مصادر لشبكة "1 تي في" التلفزيونية الأفغانية، أن حصيلة قتلى التفجيرات غربي كابول تجاوزت 20 شخصا.وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن تفجيرا استهدف إحدى المدارس الثانوية أسفر عن مقتل 6 أشخاص، فيما أشارت السلطات فيما بعد أن 3 انفجارات استهدفت المدرسة.ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الآن.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم
أفغانستان... 20 قتيلا بتفجيرات في مدرستين
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ارتفعت حصيلة قتلى التفجيرات التي استهدفت مدرستين غربي العاصمة الأفغانية كابول، إلى أكثر من 20 شخصا.
موسكو - سبوتنيك. كشفت مصادر لشبكة "1 تي في" التلفزيونية الأفغانية، أن حصيلة قتلى التفجيرات غربي كابول تجاوزت 20 شخصا.
وكشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن تفجيرا استهدف إحدى المدارس
الثانوية أسفر عن مقتل 6 أشخاص، فيما أشارت السلطات فيما بعد أن 3 انفجارات استهدفت المدرسة.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات حتى الآن.