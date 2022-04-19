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https://arabic.sputniknews.com/20220419/أميرة-سعودية-تكشف-سرا-حول-عمل-الأمير-الوليد-بن-طلال-وتعلن-لأول-مرة-جنسية-والدتها-فيديو-1061358750.html
أميرة سعودية تكشف سرا حول عمل الأمير الوليد بن طلال وتعلن لأول مرة جنسية والدتها... فيديو
أميرة سعودية تكشف سرا حول عمل الأمير الوليد بن طلال وتعلن لأول مرة جنسية والدتها... فيديو
كشفت الأميرة السعودية لمياء بنت ماجد، عن جنسية والدتها، بالإضافة إلى فلسفة العمل في مؤسسة الوليد للإنسانية القائمة على 4 نقاط. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:19+0000
2022-04-19T09:19+0000
أخبار السعودية اليوم
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قالت الأميرة لمياء، خلال لقائها في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة "روتانا خليجية"، إن "والدتها مصرية الجنسية"، مشيرة إلى أنها عاشت جزءا كبيرا من حياتها في مصر.وأضافت أن "أكثر شيء تعلمته من والدتها المثابرة والإصرار على تحقيق الأهداف"، متابعة: "كنت أستغرب من أن والدتي ستكمل جامعتها بعد كل هذه السنوات، أخبرتها بأن تسعى إلى تحقيق أهدافها حتى ولو بعد 100 سنة".وبشأن عمل عمل الأمير الوليد بن طلال، أكدت الأميرة لمياء بنت ماجد، أن القطاع الخيري هو من يدعم الاشخاص ماليا بشكل مباشر، والقطاع غير الربحي يعيد تدوير الدخل المالي للمشاريع المستدامة.وقالت إن "مبدأ الأمير الوليد أعط الخبز لخبازه فهو يطلب مننا المخ والاستراتيجية". مضيفة: عندنا 4 نقاط في المؤسسة نركز عليها وهي: تنمية المجتمع، دعم المرأة وتمكينها، الإغاثة، وتقليص الفجوة بين العالم الإسلامي والغرب، وفي كل سنة يكون التركيز على نقطتين منها".
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أخبار السعودية اليوم

أميرة سعودية تكشف سرا حول عمل الأمير الوليد بن طلال وتعلن لأول مرة جنسية والدتها... فيديو

09:19 GMT 19.04.2022
© REUTERS / Fahad Shadeedالوليد بن طلال
الوليد بن طلال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / Fahad Shadeed
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كشفت الأميرة السعودية لمياء بنت ماجد، عن جنسية والدتها، بالإضافة إلى فلسفة العمل في مؤسسة الوليد للإنسانية القائمة على 4 نقاط.
قالت الأميرة لمياء، خلال لقائها في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة "روتانا خليجية"، إن "والدتها مصرية الجنسية"، مشيرة إلى أنها عاشت جزءا كبيرا من حياتها في مصر.

وأضافت أن "أكثر شيء تعلمته من والدتها المثابرة والإصرار على تحقيق الأهداف"، متابعة: "كنت أستغرب من أن والدتي ستكمل جامعتها بعد كل هذه السنوات، أخبرتها بأن تسعى إلى تحقيق أهدافها حتى ولو بعد 100 سنة".
وبشأن عمل عمل الأمير الوليد بن طلال، أكدت الأميرة لمياء بنت ماجد، أن القطاع الخيري هو من يدعم الاشخاص ماليا بشكل مباشر، والقطاع غير الربحي يعيد تدوير الدخل المالي للمشاريع المستدامة.
وقالت إن "مبدأ الأمير الوليد أعط الخبز لخبازه فهو يطلب مننا المخ والاستراتيجية". مضيفة: عندنا 4 نقاط في المؤسسة نركز عليها وهي: تنمية المجتمع، دعم المرأة وتمكينها، الإغاثة، وتقليص الفجوة بين العالم الإسلامي والغرب، وفي كل سنة يكون التركيز على نقطتين منها".
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