أميرة سعودية تكشف سرا حول عمل الأمير الوليد بن طلال وتعلن لأول مرة جنسية والدتها... فيديو
كشفت الأميرة السعودية لمياء بنت ماجد، عن جنسية والدتها، بالإضافة إلى فلسفة العمل في مؤسسة الوليد للإنسانية القائمة على 4 نقاط.
قالت الأميرة لمياء، خلال لقائها في برنامج "الليوان" مع الإعلامي عبدالله المديفر على قناة "روتانا خليجية"، إن "والدتها مصرية الجنسية"، مشيرة إلى أنها عاشت جزءا كبيرا من حياتها في مصر.
وأضافت أن "أكثر شيء تعلمته من والدتها المثابرة والإصرار على تحقيق الأهداف"، متابعة: "كنت أستغرب من أن والدتي ستكمل جامعتها بعد كل هذه السنوات، أخبرتها بأن تسعى إلى تحقيق أهدافها حتى ولو بعد 100 سنة".
وأضافت أن "أكثر شيء تعلمته من والدتها المثابرة والإصرار على تحقيق الأهداف"، متابعة: "كنت أستغرب من أن والدتي ستكمل جامعتها بعد كل هذه السنوات، أخبرتها بأن تسعى إلى تحقيق أهدافها حتى ولو بعد 100 سنة".
الأميرة لمياء بنت ماجد: والدتي مصرية الجنسية وتعلمت منها المثابرة والسعي لتحقق أهدافك.@almodifer@lamia1507#لمياء_بنت_ماجد_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/2KD9NdtFZY— الليوان (@almodifershow) April 18, 2022
وبشأن عمل عمل الأمير الوليد بن طلال، أكدت الأميرة لمياء بنت ماجد، أن القطاع الخيري هو من يدعم الاشخاص ماليا بشكل مباشر، والقطاع غير الربحي يعيد تدوير الدخل المالي للمشاريع المستدامة.
أعطِ الخبز لخبازه..— الليوان (@almodifershow) April 18, 2022
الأميرة لمياء بنت ماجد: فلسفة العمل في مؤسسة الوليد للإنسانية قائمة على 4 نقاط، ونقوم بتقليص الفجوة بالعمل مع شركاؤنا.@almodifer@lamia1507#لمياء_بنت_ماجد_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/6kFr9GzJhT
وقالت إن "مبدأ الأمير الوليد أعط الخبز لخبازه فهو يطلب مننا المخ والاستراتيجية". مضيفة: عندنا 4 نقاط في المؤسسة نركز عليها وهي: تنمية المجتمع، دعم المرأة وتمكينها، الإغاثة، وتقليص الفجوة بين العالم الإسلامي والغرب، وفي كل سنة يكون التركيز على نقطتين منها".