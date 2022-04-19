https://arabic.sputniknews.com/20220419/إعلام-إسرائيل-تغلق-المسجد-الأقصى-أمام-دخول-اليهود-حتى-نهاية-شهر-رمضان-1061389123.html

إعلام: إسرائيل تغلق المسجد الأقصى أمام دخول اليهود حتى نهاية شهر رمضان

إعلام: إسرائيل تغلق المسجد الأقصى أمام دخول اليهود حتى نهاية شهر رمضان

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، بأن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق المسجد الأقصى أمام دخول اليهود حتى نهاية شهر رمضان الجاري. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T19:58+0000

2022-04-19T19:58+0000

2022-04-19T19:58+0000

المسجد الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/15/1049029156_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_096e809a067160bfc349b54deba37d05.jpg

وذكرت القناة العبرية السابعة، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر إغلاق المسجد الأقصى أمام "صعود" اليهود أو استباحة اليهود لباحات المسجد، بداية من يوم الجمعة المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان.ونقلت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين، أن قرار إغلاق المسجد الأقصى أمام اليهود جاء بعد مشاورات أجراها نفتالي بينيت على خلفية نشوب التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في محيط المسجد الأقصى.واندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي بالقرب من بلدة بُرقة شمالي الضفة الغربية، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له، أن "طواقمه تعاملت مع 45 إصابة في برقة، من بينها 5 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 قنابل غاز بشكل مباشر، وإصابتين حروق، و35 إصابة جراء استنشاق للغاز المسيل للدموع".وقال شاهد عيان لوكالة "سبوتنيك"، إن "مواجهات اندلعت في قرية بُرقة شمالي مدينة نابلس، عقب مسيرة نظمها السكان، ردا على تنظيم المستوطنين مسيرة لمستوطنة (حومش)، المخلاة منذ عام 2005".وأضاف شاهد العيان بالقول إن "جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق شبان فلسطينيون، قوات الاحتلال الإسرائيلية بالحجارة".وأغلق الجيش الإسرائيلي، منذ صباح اليوم الثلاثاء، مداخل بلدات بُرقة، وسبسطية، وبزاريا، وسيلة الظهر، بالسواتر الترابية، لتأمين مسيرة المستوطنين.

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

المسجد الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي