https://arabic.sputniknews.com/20220419/إيران-تتخذ-خطوة-جديدة-بشأن-حقل-فروزان-المشترك-مع-السعودية-1061391311.html

إيران تتخذ خطوة جديدة بشأن حقل "فروزان" المشترك مع السعودية

إيران تتخذ خطوة جديدة بشأن حقل "فروزان" المشترك مع السعودية

قال شهرام متوسل، المسؤول الإيراني المشرف على توسيع حقل "فروزان" لدى شركة النفط البحرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لزيادة إنتاج الخام في هذا... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T21:41+0000

2022-04-19T21:41+0000

2022-04-19T21:41+0000

إيران

بيع النفط

السعودية

العالم العربي

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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن شهرام متوسل، أنه بعد إنجاز عملية التنقيب البالغة 2738 مترا في 8 آبار داخل حقل "فروزان" الإيراني، فقد تم إنتاج الخام لأول مرة من الطبقة الاحتياطية العلوية في الحقل المشترك مع السعودية.وأكد المسؤول الإيراني أن شركة النفط البحرية المشتركة قامت في إطار زيادة إنتاج البلاد من الحقول المشتركة، إنجاز عمليات التصميم والهندسة وتوفير الخدمات اللازمة والأجهزة والقطع، من أجل مباشرة عمليات الحفر عبر منصتين داخل حقل فروزان.ويشار إلى أن حقل فروزان النفطي الواقع داخل جزيرة خارك بمحافظة بوشهر جنوبي إيران، يعد أحد الحقول النفطية المشتركة لدى شركة النفط البحرية الإيرانية، التي يتم زيادة الإنتاج فيها من خلال شركة بتروبارس الوطنية.وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت في أوائل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020، تركيب منصة سكن بحرية في منطقة الخليج في حقل نفط مشترك مع السعودية. وأعلن مدير تركيب المنشآت بشركة الجرف القاري الإيرانية، محمد حسين كريمي، عن شحن منصة سكنية عائمة من ميناء بوشهر الإيراني إلى حقل "فروزان"، مشيرا إلى أن المنصة البحرية العائمة قد توجهت إلى المنطقة البحرية المشتركة مع السعودية في الخليج.

https://arabic.sputniknews.com/20201031/إيران-تعلن-عن-حدث-مشترك-مع-السعودية-في-الخليج-1047028859.html

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إيران, بيع النفط, السعودية, العالم العربي