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https://arabic.sputniknews.com/20220419/إيران-تطبيع-بعض-الدول-العلاقات-مع-إسرائيل-دفعها-للتمادي-بإجراءاتها-القمعية-1061364897.html
إيران: تطبيع بعض الدول العلاقات مع إسرائيل دفعها للتمادي بإجراءاتها القمعية
إيران: تطبيع بعض الدول العلاقات مع إسرائيل دفعها للتمادي بإجراءاتها القمعية
قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، إن "تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية الإسلامية والكيان الصهيوني أدى إلى تمادي هذا... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:38+0000
2022-04-19T11:38+0000
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وأعرب جهرمي، خلال مؤتمره الأسبوعي، عن أسفه لصمت الدول الإسلامية"، مضيفا أن "الخارجية الإيرانية قامت بمشاورات مع المعنيين بهذا الشأن، منها الاتصالات مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، وعدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية، كما وجه وزير الخارجية الإيراني كتابا للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بهذا الخصوص".واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، صباح الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220415/إيران-ما-حدث-في-الأقصى-يجسد-عجز-إسرائيل-1061241256.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن

إيران: تطبيع بعض الدول العلاقات مع إسرائيل دفعها للتمادي بإجراءاتها القمعية

11:38 GMT 19.04.2022
© REUTERS / President Website / WANA (West Asia News Agency)الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحتفل بالذكرى 43 للثورة الإسلامية في طهران، إيران، 11 فبراير 2022.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يحتفل بالذكرى 43 للثورة الإسلامية في طهران، إيران، 11 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / President Website / WANA (West Asia News Agency)
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قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهرمي، اليوم الثلاثاء، إن "تطبيع العلاقات بين بعض الدول العربية الإسلامية والكيان الصهيوني أدى إلى تمادي هذا الكيان في إجراءاته القمعية، والعنف الذي يمارسه".
وأعرب جهرمي، خلال مؤتمره الأسبوعي، عن أسفه لصمت الدول الإسلامية"، مضيفا أن "الخارجية الإيرانية قامت بمشاورات مع المعنيين بهذا الشأن، منها الاتصالات مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، وعدد من وزراء خارجية الدول الإسلامية، كما وجه وزير الخارجية الإيراني كتابا للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بهذا الخصوص".
متظاهرون فلسطينيون يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية في مدخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية المحتلة، 15 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2022
إيران: ما حدث في الأقصى يجسد عجز إسرائيل
15 أبريل, 17:08 GMT
واقتحمت قوات الأمن الإسرائيلية، صباح الأحد الماضي، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، حيث انتشرت في ساحات الحرم وشرعت بملاحقة المصلين واعتدت عليهم بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات.
وقال شاهد عيان لمراسل وكالة "سبوتنيك"، إن "قوات الأمن الاسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الأقصى معززة بعناصر من الوحدات الخاصة، وقامت بمحاصرة المسجد القِبلي ومنطقة مسجد قبة الصخرة والمسار الذي يسلكه المستوطنون خلال اقتحامهم لساحات الحرم"، مشيرا إلى أن "القوات الأمنية تعمل حاليا على توفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى بمناسبة عيد الفصح العبري".
وأضاف شاهد العيان أن "القوات الأمنية قامت بملاحقة للنساء من منطقة صحن قبة الصخرة، وللمصلين من منطقة المسجد القبلي، وذلك سعيا لإفراغ ساحات الأقصى من الفلسطينيين".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد عند ساعات الفجر، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخول ساحات الحرم.
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