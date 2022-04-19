https://arabic.sputniknews.com/20220419/إيلون-ماسك-ينفي-علاقته-بطليقة-جوني-ديب-قبل-حدوث-الانفصال-1061386878.html

إيلون ماسك ينفي علاقته بطليقة جوني ديب قبل حدوث الانفصال

إيلون ماسك ينفي علاقته بطليقة جوني ديب قبل حدوث الانفصال

تصدرت معركة الطلاق التي طال أمدها بين جوني ديب وآمبر هيرد عناوين الصحف منذ عدة سنوات، حيث تحول انفصال نجمي هوليوود بعد اتهام هيرد ديب بسوء المعاملة، إلى معركة... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T18:28+0000

2022-04-19T18:28+0000

2022-04-19T18:29+0000

العالم

جوني ديب

آمبر هيرد

إيلون ماسك

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وباستمرار المعركة، فتحت تفاصيل جديدة بعد أن قام ديب برفع دعوى تشهير، حيث تزعم وثائق المحكمة، أن إيلون ماسك كان على "علاقة ثلاثية" مع هيرد وعارضة الأزياء كارا ديليفين، كما تشير تلك الاتهامات إلى حدوث العلاقة الثلاثية في منزل جوني ديب في لوس أنجلوس عام 2016، بحسب موقع "Mashable India".وبحسب الادعاء، فإن العلاقة المفترضة بين هيرد وماسك بدأت بينما كانت لا تزال متزوجة بشكل قانوني، ووفقا للتقارير التي نشرت على موقع " pagesix"، وضع ماسك حدًا للشائعات حول العلاقة الثلاثية، ونفى تلك المزاعم وكشف أن علاقته مع هيرد بدأت بعد طلاقها من جوني ديب.وقال ماسك إن ذلك حدث بعد شهر من الطلاق، مشيرا إلى أنه لم يكن على علاقة مع ديليفين: "أنا وكارا صديقان، لكننا لم نكن أكثر من ذلك أبدًا. كانت ستؤكد ذلك". وتابع: "أود أن أؤكد مرة أخرى أن آمبر وأنا بدأنا الخروج فقط بعد حوالي شهر من تقديم طلب طلاقها. لا أعتقد أنني كنت حتى بالقرب من آمبر أثناء زواجهما!"، مضيفا: "الحياة قصيرة جدًا لمثل هذه السلبية الممتدة. لا أحد سيقول، بعد أن ينتهي الأمر، إنهم كانوا يرغبون في أن تستمر معركة المحكمة لفترة أطول!".وكان نجم هوليوود جوني ديب، قد رفع دعوى قضائية ضد طليقته آمبر هيرد، بعد مقالها الذي نشرته في "واشنطن بوست" في عام 2018، وكشفت فيه أنها كانت تعاني من العنف المنزلي على يد ديب، في غضون ذلك، نفى ديب هذه المزاعم، وخسر جزءًا كبيرًا من مشاريع هوليوود بسبب ذلك.وكان ديب قد رفع أخيرا دعوى تشهير بقيمة 50 مليون دولار ضد زوجته السابقة هيرد، بينما عارضت هيرد بقضية أخرى مقابل 100 مليون دولار، حيث تعقد المحاكمة في قاعة محكمة في فيرفاكس في ولاية فيرجينيا، ومن المتوقع أن يدلي ديب بشهادته اليوم الثلاثاء، مع استجواب الشهود يوم غد الأربعاء، وفقًا لمصدر مقرب من ديب.

https://arabic.sputniknews.com/20220419/طبيب-جوني-ديب-يتحدث-عن-إصبع-جوني-المفقود-1061372641.html

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العالم, جوني ديب, آمبر هيرد, إيلون ماسك