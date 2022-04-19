https://arabic.sputniknews.com/20220419/اغتيال-3-نساء-في-قسم-العراقيين-داخل-مخيم-يسيطر-عليه-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1061387184.html

اغتيال 3 نساء في "قسم العراقيين" داخل مخيم يسيطر عليه الجيش الأمريكي شرقي سوريا

اغتيال 3 نساء في "قسم العراقيين" داخل مخيم يسيطر عليه الجيش الأمريكي شرقي سوريا

لقيت ثلاث نساء حتفهن في عمليات قتل جديدة بعد إطلاق الرصاص عليهن في مخيم الهول الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي شرقي سوريا، والذي يعد من أكبر المخيمات في... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T18:40+0000

2022-04-19T18:40+0000

2022-04-19T18:40+0000

العالم العربي

أخبار سوريا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0f/1048371249_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aee1111ad4c0aa19b2959a85620d3185.jpg

وقالت مصادر محلية في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، إنه تم العثور على جثث 3 نساء قُتلن داخل مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة، اليوم الثلاثاء ١٩ نيسان/ أبريل، إحداهن لاجئة من الجنسية العراقية، فيما لم لا تزال هوية الجثتين الأخريين مجهولة، في عمليات قتل جديدة داخل المخيم، ليرتفع عدد القتلى منذ بداية العام الحالي إلى 9 أشخاص أغلبهم عراقيين من المتعاونين مع الجيش الأمريكي.وتابعت المصادر أن القاطنين في القطاع الأول من مخيم الهول (45 كم شرقي الحسكة)، والخاص باللاجئين العراقيين، عثروا فجر اليوم الاثنين، على جثة امرأة عراقية قتلت ضمن خيمتها، والعثور بعد ساعات على جثتي امرأتين أخريين في القطاع الرابع مرميتين بالقرب من جامع القطاع قتلتا بالطريقة نفسها.وبينت مصادر مقربة من "قسد " لوكالة "سبوتنيك" أن الجثة التي تم العثور عليها في القطاع الأول تعود لعراقية اسمها (سورية عواد عويد) من مواليد العراق/ البعاج 1982، وقتلت بعد أن تلقت رصاصتين في الرأس وأخرى في الكتف، أما الجثتين الأخريين لا تزالان مجهولتين وجاري التحقيق للتعرف عليهما، بعد أن قتلتا بنفس الطريقة حيث تلقت كل منهما رصاصتين في الرأس.وبحسب المصادر وسجلات "قسد" في المخيم، يرتفع عدد الذين قتلوا في مخيم الهول، منذ مطلع العام الجاري 2022، إلى 9 أشخاص بين "سوريين، عراقيين، وأجانب"، جلهم قتلوا من خلال أسلحة حادة.وكان مسلح مجهول هاجم في الـ 11 من يناير/كانون الثاني الماضي، نقطة للهلال الأحمر الكردي التابع لتنظيم "قسد"، أدت إلى مقتل مسعف في طواقم الهلال الأحمر الكردي (باسم محمد)، في حين أصيب الطبيب آلاجي، الإثيوبي الجنسية بعد أن هاجمه هو الآخر مسلح في نقطة تابعة للصليب الأحمر الدولي في المخيم أيضاً.وشهد مخيم الهول شمال شرقي سوريا خلال العام الفائت 126 جريمة قتل، و41 محاولة قتل، أدت إلى إصابة المستهدفين، وإحراق 13 خيمة عمداً في ظل فوضى وغياب الأمن ضمن المخيم الواقع تحت سيطرة الجيش الأمريكي.وكانت مصادر أممية تعمل في مجال الإغاثة ضمن مخيم الهول قالت في تصريح سابق لوكالة "سبوتنيك"، إن تنظيم "قسد" اتّخذ، منذ الهجوم على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، عدّة تدابير أمنية، من بينها إغلاق البوابة الرئيسية لمخيم الهول بالسواتر الترابية، مع افتتاح بوابة رئيسية بديلة داخل القسم السابع، بعيدة نسبياً عن "قسم المهاجرات"، وتخصيص مدخل للمنظمات الدولية، في محاولة للحدّ من تأثير أيّ هجوم متوقّع من خارج المخيم.وكشفت المصادر أن أحدث إحصاء لعدد القاطنين ضمن مخيم الهول هو 56 ألف و196 شخصاً أي ما يعادل 15 ألفا و331 عائلة، منهم 8211 شخصا أجنبيا أي ما يعادل 2391 عائلة، 19 ألفا و179 شخصاً سوريا أي ما يعادل 5311 عائلة، أما العراقيين فيبلغ عددهم 28 ألفا و806 شخصا أي ما يعادل 7850 عائلة، يقطنون جميعهم في 8 أقسام (4 أقسام مخصصة للعوائل العراقية) و3 أقسام للعوائل السورية وقسم خاص يسمى ملحق الأجانب.

https://arabic.sputniknews.com/20220409/مستشار-الأمن-القومي-العراقي-يدعو-إلى-تفكيك-مخيم-الهول-شمالي-سوريا-1061010210.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار سوريا اليوم