عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الأردن-إقرار-قانون-الطفل-لسنة-2022-استجابة-للتعديلات-الدستورية-1061365116.html
الأردن... إقرار قانون الطفل لسنة 2022 استجابة للتعديلات الدستورية
الأردن... إقرار قانون الطفل لسنة 2022 استجابة للتعديلات الدستورية
أقر الأردن مشروعا جديدا لحقوق الطفل لسنة 2022. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:43+0000
2022-04-19T11:43+0000
أخبار الأردن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/15/1013311521_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_874fad4878c51cb4efeb977fe36e1d72.jpg
وحسب صحيفة "عمون نيوز" أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته، أول أمس، مشروع القانون. يأتي القانون استجابة لتعديلات دستورية تؤكد على حماية الطفل وتعزز رعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة بين الجهات العامة والمعنية بالطفل. ويأتي مشروع القانون لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، والتي يتم لأجلها اتخاذ عدد من الإجراءات التشريعية والإدارية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101331/15/1013311521_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_65c1e3c43a389367d28a76f3f0f2df2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الأردن

الأردن... إقرار قانون الطفل لسنة 2022 استجابة للتعديلات الدستورية

11:43 GMT 19.04.2022
© Sputnik . Mohammad Hannonعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Mohammad Hannon
تابعنا عبرTelegram
أقر الأردن مشروعا جديدا لحقوق الطفل لسنة 2022.
وحسب صحيفة "عمون نيوز" أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته، أول أمس، مشروع القانون.
يأتي القانون استجابة لتعديلات دستورية تؤكد على حماية الطفل وتعزز رعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة بين الجهات العامة والمعنية بالطفل.
ويأتي مشروع القانون لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، والتي يتم لأجلها اتخاذ عدد من الإجراءات التشريعية والإدارية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала