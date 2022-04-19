https://arabic.sputniknews.com/20220419/الأردن-إقرار-قانون-الطفل-لسنة-2022-استجابة-للتعديلات-الدستورية-1061365116.html
الأردن... إقرار قانون الطفل لسنة 2022 استجابة للتعديلات الدستورية
الأردن... إقرار قانون الطفل لسنة 2022 استجابة للتعديلات الدستورية
أقر الأردن مشروعا جديدا لحقوق الطفل لسنة 2022. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:43+0000
2022-04-19T11:43+0000
2022-04-19T11:43+0000
أخبار الأردن
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وحسب صحيفة "عمون نيوز" أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته، أول أمس، مشروع القانون. يأتي القانون استجابة لتعديلات دستورية تؤكد على حماية الطفل وتعزز رعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة بين الجهات العامة والمعنية بالطفل. ويأتي مشروع القانون لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، والتي يتم لأجلها اتخاذ عدد من الإجراءات التشريعية والإدارية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن... إقرار قانون الطفل لسنة 2022 استجابة للتعديلات الدستورية
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أقر الأردن مشروعا جديدا لحقوق الطفل لسنة 2022.
وحسب صحيفة "عمون نيوز"
أقر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته، أول أمس، مشروع القانون.
يأتي القانون استجابة لتعديلات دستورية تؤكد على حماية الطفل وتعزز رعايتهم من خلال إيجاد تشريع ينظم العلاقة بين الجهات العامة والمعنية بالطفل.
ويأتي مشروع القانون لمصادقة المملكة على اتفاقية حقوق الطفل، والتي يتم لأجلها اتخاذ عدد من الإجراءات التشريعية والإدارية.