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الأسلحة البيولوجية... مسببات الأمراض وانتشارها والمحظورات
الأسلحة البيولوجية... مسببات الأمراض وانتشارها والمحظورات
مسببات الأمراض المستخدمة في الإنتاج ووسائل التفشي وأشهر حالات استخدام الأسلحة البكتريولوجية - تتعرفون عليها من خلال فيديوجراف من "سبوتنيك". 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T11:18+0000
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تم حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية (البكتريولوجية) من قبل الأمم المتحدة في عام 1972.وبالرغم من ذلك، تظهر بشكل دوري بيانات عن الاختبار والاستخدام القتالي لهذا النوع من الأسلحة شديدة الخطورة. يعتمد عمل الأسلحة البيولوجية على نشاط الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض. وعند الاتصال بشخص ما، يتسببون في تفشي أوبئة تؤدي، في أحسن الأحوال، إلى إعاقة مؤقتة؛ وفي أسوأ الأحوال، تؤدي إلى مقتل جنود العدو.
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الأسلحة البيولوجية على مدار العصور
إنفوجرافيك يوضح استخدام الأسلحة البيولوجية على مدار العصور.
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, видео

الأسلحة البيولوجية... مسببات الأمراض وانتشارها والمحظورات

11:18 GMT 19.04.2022
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مسببات الأمراض المستخدمة في الإنتاج ووسائل التفشي وأشهر حالات استخدام الأسلحة البكتريولوجية - تتعرفون عليها من خلال فيديوجراف من "سبوتنيك".
تم حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية (البكتريولوجية) من قبل الأمم المتحدة في عام 1972.
وبالرغم من ذلك، تظهر بشكل دوري بيانات عن الاختبار والاستخدام القتالي لهذا النوع من الأسلحة شديدة الخطورة. يعتمد عمل الأسلحة البيولوجية على نشاط الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض. وعند الاتصال بشخص ما، يتسببون في تفشي أوبئة تؤدي، في أحسن الأحوال، إلى إعاقة مؤقتة؛ وفي أسوأ الأحوال، تؤدي إلى مقتل جنود العدو.
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