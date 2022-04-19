https://arabic.sputniknews.com/20220419/الأمم-المتحدة-توقع-خطة-عمل-مع-أنصار-الله-لمنع-تجنيد-الأطفال-هذه-أبرز-بنودها-1061361076.html
الأمم المتحدة توقع خطة عمل مع "أنصار الله" لمنع تجنيد الأطفال... هذه أبرز بنودها
الأمم المتحدة توقع خطة عمل مع "أنصار الله" لمنع تجنيد الأطفال... هذه أبرز بنودها
وقعت الأمم المتحدة وجماعة "أنصار الله" اليمنية في صنعاء "خطة عمل" تهدف إلى منع تجنيد الأطفال في الحرب وحماية المرافق التعليمية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T10:00+0000
2022-04-19T10:00+0000
2022-04-19T10:00+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
أنصار الله
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وصرحت الأمم المتحدة في بيان أن هدف الخطة "حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم (...) وحظر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في أدوار الدعم".كما تتضمن الخطة "أحكاما لمنع قتل الأطفال وتشويههم وحماية المرافق الصحية والتعليمية وموظفيها".تسبّبت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الأمم المتحدة، أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب.وجاء في تقرير لخبراء المنظمة قُدم لمجلس الأمن الدولي ونشر في يناير/ كانون الثاني، أن لديه قائمة تضم 1406 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، جندتهم "أنصار الله" ولقوا حتفهم في الحرب سنة 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220216/منظمة-دولية-ملايين-الأطفال-في-اليمن-سيحرمون-من-المساعدات-الإنسانية-بحلول-مارس-1058715162.html
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العالم العربي, الحرب على اليمن, أنصار الله
الأمم المتحدة توقع خطة عمل مع "أنصار الله" لمنع تجنيد الأطفال... هذه أبرز بنودها
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وقعت الأمم المتحدة وجماعة "أنصار الله" اليمنية في صنعاء "خطة عمل" تهدف إلى منع تجنيد الأطفال في الحرب وحماية المرافق التعليمية.
وصرحت الأمم المتحدة في بيان أن هدف الخطة
"حماية الأطفال ومنع الانتهاكات الجسيمة بحقهم (...) وحظر تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، بما في ذلك في أدوار الدعم".
وتمنح الخطة "أنصار الله" التي تسيطر على العاصمة ومناطق شاسعة في شمال وغرب اليمن 6 أشهر "لتحديد جميع الأطفال دون سن 18 الموجودين في صفوفهم"، وتطالب "بتسهيل إطلاق سراحهم وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم" وفقا لوكالة "فرانس برس".
كما تتضمن الخطة "أحكاما لمنع قتل الأطفال وتشويههم وحماية المرافق الصحية والتعليمية وموظفيها".
تسبّبت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، وفق الأمم المتحدة، أي أنهم قضوا إما في القصف والقتال وإما نتيجة التداعيات غير المباشرة للحرب مثل الجوع والمرض ونقص مياه الشرب.
وجاء في تقرير لخبراء المنظمة قُدم لمجلس الأمن الدولي ونشر في يناير/ كانون الثاني، أن لديه قائمة تضم 1406 أطفال تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاما، جندتهم "أنصار الله" ولقوا حتفهم في الحرب سنة 2020.