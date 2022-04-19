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الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى
الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى
استدعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، لإبلاغه باحتجاج الإمارات... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T14:54+0000
2022-04-19T14:54+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الهاشمي، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر موقعها الإلكتروني "ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى".وأعربت الهاشمي، حسب البيان، عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار والأمن في المنطقة.كما شددت على ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/وزيرا-الخارجية-الأمريكي-والأردني-يحثان-الفلسطينيين-والإسرائيليين-على-إنهاء-العنف-1061378096.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
الإمارات تستدعي السفير الإسرائيلي احتجاجا على الأحداث الأخيرة في المسجد الأقصى
14:54 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 15:00 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
استدعت وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي، ريم الهاشمي، اليوم الثلاثاء، السفير الإسرائيلي لدى الإمارات، أمير حايك، لإبلاغه باحتجاج الإمارات واستنكارها الشديدين للأحداث التي يشهدها المسجد الأقصى والقدس من اعتداءات على المدنيين واقتحامات للأماكن المقدسة.
القاهرة - سبوتنيك. وأكدت الهاشمي، وفقا لبيان نشرته وزارة الخارجية الإماراتية عبر موقعها الإلكتروني "ضرورة الوقف الفوري لهذه الممارسات
وتوفير الحماية الكاملة للمصلين واحترام السلطات الإسرائيلية حق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية ووقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى".
وأعربت الهاشمي، حسب البيان، عن قلقها من تصاعد حدة التوتر الذي يهدد الاستقرار
والأمن في المنطقة.
وشددت الوزيرة الإماراتية على أهمية "احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".
كما شددت على ضرورة خلق بيئة مناسبة تتيح العودة إلى مفاوضات جدية تفضي إلى تحقيق سلام عادل وشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.