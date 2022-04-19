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الاتحاد الأوروبي يعلن زيارة رئيسة المفوضية للهند لتعزيز التعاون المشترك
الاتحاد الأوروبي يعلن زيارة رئيسة المفوضية للهند لتعزيز التعاون المشترك
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن توجّه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لزيارة الهند، خلال الأسبوع الجاري، لمقابلة رئيسها ورئيس وزرائها... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T17:00+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وجاء في تغريدة الاتحاد على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم، أن "رئيسة المفوضية الأوروبية ستزور الهند خلال هذا الأسبوع لمقابلة الرئيس الهندي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية".وأوضح الاتحاد أن الزيارة تهدف لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والهند في شتى المجالات المختلفة، وفق التغريدة.وكان السفير الروسي في نيودلهي، دينيس أليبوف، قد أعلن في 18 مارس/آذار، أن بإمكان الشركات الهندية أن تحل مكان الشركات المصنعة الغربية التي تغادر روسيا، بما في ذلك شركات الأدوية، في أعقاب فرض دول غربية على رأسها الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما علقت شركات كبرى غربية عملها في روسيا.هذا وألغى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، زيارته المقررة إلى الهند الأسبوع المقبل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد هناك، ويعتزم إجراء محادثات هاتفية مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، عوضا عن الزيارة.وتأتي الهند كثاني أكثر دول العالم تأثرا بوباء "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت أكثر من 15 مليون إصابة بالفيروس القاتل، أودت مضاعفات الإصابة بحياة نحو 179 ألف شخص.
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الاتحاد الأوروبي يعلن زيارة رئيسة المفوضية للهند لتعزيز التعاون المشترك

17:00 GMT 19.04.2022
© REUTERS / POOL Newرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / POOL New
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن توجّه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لزيارة الهند، خلال الأسبوع الجاري، لمقابلة رئيسها ورئيس وزرائها ووزير خارجيتها، موضحاً أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات بين الطرفين.
القاهرة- سبوتنيك. وجاء في تغريدة الاتحاد على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم، أن "رئيسة المفوضية الأوروبية ستزور الهند خلال هذا الأسبوع لمقابلة الرئيس الهندي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية".
وأوضح الاتحاد أن الزيارة تهدف لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والهند في شتى المجالات المختلفة، وفق التغريدة.
وكان السفير الروسي في نيودلهي، دينيس أليبوف، قد أعلن في 18 مارس/آذار، أن بإمكان الشركات الهندية أن تحل مكان الشركات المصنعة الغربية التي تغادر روسيا، بما في ذلك شركات الأدوية، في أعقاب فرض دول غربية على رأسها الولايات المتحدة عقوبات كبيرة على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، فيما علقت شركات كبرى غربية عملها في روسيا.
وأكد أن الوضع الحالي حول أوكرانيا لن يؤثر أو سيؤثر بشكل ضئيل، على التعاون العسكري التقني مع الهند.
هذا وألغى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، زيارته المقررة إلى الهند الأسبوع المقبل، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد هناك، ويعتزم إجراء محادثات هاتفية مع نظيره الهندي، ناريندرا مودي، عوضا عن الزيارة.
وتأتي الهند كثاني أكثر دول العالم تأثرا بوباء "كوفيد-19" بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سجلت أكثر من 15 مليون إصابة بالفيروس القاتل، أودت مضاعفات الإصابة بحياة نحو 179 ألف شخص.
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