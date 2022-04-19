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البحرين تؤكد وجود محادثات لشراء نادي "إيه سي ميلان"
البحرين تؤكد وجود محادثات لشراء نادي "إيه سي ميلان"
أكدت سفارة البحرين لدى بريطانيا، الأنباء التي ترددت قبل أيام حول وجود محادثات للاستحواذ على نادي "إيه سي ميلان" الإيطالي لكرة القدم. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T13:26+0000
2022-04-19T13:48+0000
رياضة
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وذكرت السفارة أن شركة "إنفستكورب" لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة تجري مناقشات لشراء النادي الذي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي، مقابل 1.1 مليار دولار، وفقا لوكالة "بلومبرغ".وتمتلك شركة إدارة صناديق الاستثمار والتحوط "إيليوت ماندجمنت كوربوريشن"، ومقرها في الولايات المتحدة، النادي الإيطالي منذ عام 2018، بعد أن فشل المالك الصيني السابق في سداد جزء من قرض.وكان رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلوسكوني سيطر على إيه سي ميلان لأكثر من 30 عاما قبل بيعه للمجموعة الصينية عام 2017.ولم تفصح "إيليوت" ولا ميلان عن تفاصيل المحادثات الجارية مع "إنفستكورب"، كما تحفّظ مدير النادي باولو مالديني في الحديث عن الأمر لدى سؤاله، الجمعة الماضية، واكتفى بالقول: "طبيعي أن يُباع ميلان مستقبلا... لا أعرف متى سيحدث ذلك".
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رياضة

البحرين تؤكد وجود محادثات لشراء نادي "إيه سي ميلان"

13:26 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 13:48 GMT 19.04.2022)
© REUTERS / DANIELE MASCOLOأي سي ميلان الإيطالي
أي سي ميلان الإيطالي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / DANIELE MASCOLO
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أكدت سفارة البحرين لدى بريطانيا، الأنباء التي ترددت قبل أيام حول وجود محادثات للاستحواذ على نادي "إيه سي ميلان" الإيطالي لكرة القدم.
وذكرت السفارة أن شركة "إنفستكورب" لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة تجري مناقشات لشراء النادي الذي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي، مقابل 1.1 مليار دولار، وفقا لوكالة "بلومبرغ".
وتمتلك شركة إدارة صناديق الاستثمار والتحوط "إيليوت ماندجمنت كوربوريشن"، ومقرها في الولايات المتحدة، النادي الإيطالي منذ عام 2018، بعد أن فشل المالك الصيني السابق في سداد جزء من قرض.
وكان رئيس الوزراء الإيطالي السابق سلفيو برلوسكوني سيطر على إيه سي ميلان لأكثر من 30 عاما قبل بيعه للمجموعة الصينية عام 2017.
ولم تفصح "إيليوت" ولا ميلان عن تفاصيل المحادثات الجارية مع "إنفستكورب"، كما تحفّظ مدير النادي باولو مالديني في الحديث عن الأمر لدى سؤاله، الجمعة الماضية، واكتفى بالقول: "طبيعي أن يُباع ميلان مستقبلا... لا أعرف متى سيحدث ذلك".
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