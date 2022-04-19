https://arabic.sputniknews.com/20220419/البنتاغون-لا-نستبعد-نقل-المزيد-من-مخزون-سلاح-الجيش-الأمريكي-إلى-أوكرانيا-1061389669.html
البنتاغون: لا نستبعد نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا
البنتاغون: لا نستبعد نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن البنتاغون لا يستبعد إمكانية نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا لدعمها... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T20:33+0000
2022-04-19T20:33+0000
2022-04-19T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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واشنطن - سبوتنيك. وأوضح كيربي، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "أنا بالتأكيد لن أستبعد إمكانية الموافقة على نقل المزيد من مخزون أسلحة وزارة الدفاع إلى أوكرانيا".وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن "الولايات المتحدة ليس لديها أي مؤشرات على أن القوات الروسية استهدفت أي معدات أو شحنات الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.يذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/ترودو-كندا-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بالمدفعية-الثقيلة-1061388867.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
البنتاغون: لا نستبعد نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن البنتاغون لا يستبعد إمكانية نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا لدعمها عسكريا، في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح كيربي، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "أنا بالتأكيد لن أستبعد إمكانية الموافقة على نقل المزيد من مخزون أسلحة وزارة الدفاع
إلى أوكرانيا".
وأكد: "إذا رغب الأوكرانيون في المزيد من الدعم المدفعي
، فسنبذل قصارى جهدنا لتدفق دعم مدفعي إضافي".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن "الولايات المتحدة ليس لديها أي مؤشرات على أن القوات الروسية استهدفت أي معدات أو شحنات الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
يذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.