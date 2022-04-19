عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/البنتاغون-لا-نستبعد-نقل-المزيد-من-مخزون-سلاح-الجيش-الأمريكي-إلى-أوكرانيا-1061389669.html
البنتاغون: لا نستبعد نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا
البنتاغون: لا نستبعد نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن البنتاغون لا يستبعد إمكانية نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا لدعمها... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T20:33+0000
2022-04-19T20:33+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101336/18/1013361847_0:0:7175:4035_1920x0_80_0_0_712ee60414249b6d2fc409c5b7899b6c.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح كيربي، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "أنا بالتأكيد لن أستبعد إمكانية الموافقة على نقل المزيد من مخزون أسلحة وزارة الدفاع إلى أوكرانيا".وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن "الولايات المتحدة ليس لديها أي مؤشرات على أن القوات الروسية استهدفت أي معدات أو شحنات الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.يذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/ترودو-كندا-تعتزم-تزويد-أوكرانيا-بالمدفعية-الثقيلة-1061388867.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101336/18/1013361847_0:0:6385:4788_1920x0_80_0_0_28cc33e4ea6a2deffbd61e7cc473831b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

البنتاغون: لا نستبعد نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا

20:33 GMT 19.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaقوات أوكرانية
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبرTelegram
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) جون كيربي، إن البنتاغون لا يستبعد إمكانية نقل المزيد من مخزون سلاح الجيش الأمريكي إلى أوكرانيا لدعمها عسكريا، في مواجهة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وأوضح كيربي، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء: "أنا بالتأكيد لن أستبعد إمكانية الموافقة على نقل المزيد من مخزون أسلحة وزارة الدفاع إلى أوكرانيا".
وأكد: "إذا رغب الأوكرانيون في المزيد من الدعم المدفعي، فسنبذل قصارى جهدنا لتدفق دعم مدفعي إضافي".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن "الولايات المتحدة ليس لديها أي مؤشرات على أن القوات الروسية استهدفت أي معدات أو شحنات الأسلحة الغربية المرسلة لأوكرانيا".
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو 29 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
ترودو: كندا تعتزم تزويد أوكرانيا بالمدفعية الثقيلة
19:37 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
يذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 55 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس19:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала