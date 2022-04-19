https://arabic.sputniknews.com/20220419/البنتاغون-يعلن-استهداف-قوات-أمريكية-في-سوريا-بعبوات-ناسفة-1061362285.html

البنتاغون يعلن استهداف قوات أمريكية في سوريا بعبوات ناسفة

البنتاغون يعلن استهداف قوات أمريكية في سوريا بعبوات ناسفة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن منشأة تستضيف قواتها شرقي سوريا تعرضت هذا الشهر إلى هجوم بالمتفجرات وليس بصواريخ. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T10:35+0000

2022-04-19T10:35+0000

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العالم

البنتاغون الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

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قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، يوم الاثنين الفائت، إنه اتضح الآن أن الإصابات كانت نتيجة عبوات ناسفة وُضعت عمدا بالقرب من القوات الأمريكية، دون أن يحدد الجهة التي تقف وراء الهجوم.وفي وقت سابق هذا الشهر، صرح التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن 4 جنود أمريكيين أصيبوا بجروح طفيفة جراء "نيران غير مباشرة" في قاعدة بسوريا تعرف باسم "القرية الخضراء".وتتعرض القواعد الأمريكية في سوريا إلى هجمات، بين الحين والآخر.وانتشرت القوات الأمريكية في سوريا خلال الحملة على تنظيم "داعش" في شراكة مع جماعة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/ماكنزي-تبادل-الضربات-الصاروخية-بين-إيران-وإسرائيل-في-العراق-وسوريا-يضع-القوات-الأمريكية-في-خطر-1060091591.html

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