https://arabic.sputniknews.com/20220419/الجزائر-تكشف-عن-شروط-عودة-سفيرها-إلى-إسبانيا-1061354445.html

الجزائر تكشف عن شروط عودة سفيرها إلى إسبانيا

الجزائر تكشف عن شروط عودة سفيرها إلى إسبانيا

أعلنت الخارجية الجزائرية أن عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستحسم بشكل سيادي من قبل الجزائريين في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة بين البلدين. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T06:50+0000

2022-04-19T06:50+0000

2022-04-19T06:50+0000

العالم العربي

الجزائر

سفير

إسبانيا

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وقال المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي بوزارة الخارجية، عمار بلاني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، إن "عودة السفير الجزائري إلى مدريد ستقرر سياديا من قبل السلطات الجزائرية في إطار إيضاحات مسبقة وصريحة لإعادة بناء الثقة المتضررة بشكل خطير على أساس أسس واضحة ومتوقعة ومطابقة للقانون الدولي".وبشأن آخر تصريحات رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، أكد أن "هذه الأقوال صيغت بخفة محيرة، تتوافق مع إرادة الإعفاء من المسؤولية الشخصية الجسيمة في تبني هذا التغيير المفاجئ في مسألة الصحراء الغربية، الذي يشكل خروجا عن الموقف التقليدي المتزن لإسبانيا".وأضاف بلاني: "من خلال تبرئة نفسه، بهذه الطريقة الصريحة، أشار ضمنيا إلى أن الموقف الجديد للحكومة الإسبانية بشأن مسألة الصحراء الغربية يتوافق مع قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة، وأن ذات الموقف إنما يتوافق أيضا مع موقف الدول الأخرى".وأشار إلى أن المقاربة التي تتمثل في إضفاء النسبية على خطورة هذا التغيير في موقف الحكومة الإسبانية إزاء مسألة الصحراء الغربية من خلال مقارنتها بموقف دول أخرى تجاه الحكم الذاتي هي مقاربة "تعسفية ولا تعكس الواقع".كما ذكر أن "الإدارة الأمريكية تتحدث عن "مقاربة محتملة" وعندما تشير فرنسا إلى أنها "قاعدة" وأن الحكومة الألمانية عبرت عن هذا الخيار من خلال اعتباره "قاعدة محتملة".وختم بلاني: "نحن بعيدون عن التأكيد القطعي بشأن الحكم الذاتي الذي سيكون أخطر أساس واقعي وموثوق به، وهو ما يعادل الاعتراف غير المبرر بمغربية الصحراء الغربية، وهي إقليم لا يتمتع بالحكم الذاتي بحيث لم يحدد بعد وضعه نهائيا، وهو مؤهل لتقرير مصيره وفقا للشرعية الدولية".

https://arabic.sputniknews.com/20220418/المغرب-والجزائر-هل-تتجه-التوترات-إلى-مستوى-غير-مسبوق-1061341102.html

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العالم العربي, الجزائر, سفير, إسبانيا