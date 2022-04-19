https://arabic.sputniknews.com/20220419/الحكومة-البريطانية-تلغي-الاعتراف-ببورصة-موسكو-1061375496.html
الحكومة البريطانية تلغي الاعتراف ببورصة موسكو
الحكومة البريطانية تلغي الاعتراف ببورصة موسكو
أعلنت الحكومة البريطانية، إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T13:41+0000
2022-04-19T13:41+0000
2022-04-19T13:41+0000
العالم
عقوبات أمريكية ضد روسيا
بريطانيا
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وصرحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "هيئة الضرائب في المملكة المتحدة أعلنت إلغاء الوضع المعترف به لبورصة موسكو كبورصة مُعترف بها لدى المملكة". وأوضحت حكومة المملكة أن إلغاء الاعتراف بالبورصة، سيؤدي إلى الحد من الوصول إلى بعض المعالجات الضريبية والإعفاءات في المملكة المتحدة للاستثمارات المستقبلية، وفق البيان.هذا وفرضت المملكة المتحدة، في وقت سابق، عقوبات على بنك "سبير" الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة.وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.
https://arabic.sputniknews.com/20220301/بريطانيا-تفرض-عقوبات-على-سبيربنك-الروسي-1059306861.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, عقوبات أمريكية ضد روسيا, بريطانيا
الحكومة البريطانية تلغي الاعتراف ببورصة موسكو
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أعلنت الحكومة البريطانية، إلغاء الاعتراف ببورصة موسكو، وذلك على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وصرحت الحكومة البريطانية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن "هيئة الضرائب في المملكة المتحدة أعلنت إلغاء الوضع المعترف به لبورصة موسكو كبورصة مُعترف بها لدى المملكة".
وأوضحت حكومة المملكة أن إلغاء الاعتراف بالبورصة، سيؤدي إلى الحد من الوصول إلى بعض المعالجات الضريبية والإعفاءات في المملكة المتحدة للاستثمارات المستقبلية، وفق البيان.
هذا وفرضت المملكة المتحدة، في وقت سابق، عقوبات على بنك "سبير" الروسي فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفقًا لوثيقة منشورة.
وتنطوي العقوبات على حظر خدمة حسابات مراسلات البنك والقيام بعمليات المقاصة بالجنيه الإسترليني.