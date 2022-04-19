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الخارجية التركية: معادة المسيحية والسامية والإسلام جريمة ضد الإنسانية
الخارجية التركية: معادة المسيحية والسامية والإسلام جريمة ضد الإنسانية
أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن معادة المسيحية والسامية والإسلام جريمة ضد الإنسانية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T14:46+0000
2022-04-19T14:46+0000
العالم
الخارجية التركية
مولود جاويش أوغلو
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وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو، في العاصمة التركية أنقرة: "إننا، أتراك ومسلمون، نعتبر معاداة المسيحية والسامية والإسلام جريمة ضد الإنسانية، ويجب الوقوف ضد جميع أشكال الاعتداءات من هذ القبيل"، وفق وكالة "الأناضول".وأضاف: "سياسي من النازيين الجدد في السويد أحرق القرآن الكريم تحت نظر الشرطة أيضا، ومن جانب آخر، تعرض أحد مواطنينا لاعتداء عنصري في مدينة نيويورك الأمريكية في 15 أبريل (نيسان الجاري)، وبعدها بيوم وصلت رسالة تهديد بداخلها صور خنزير لمسجد يتبع الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في مدينة دورتموند الألمانية".ولفت إلى إصابة 5 أشخاص جراء فتح النار على المصلين خلال خروجهم من المسجد في كندا، وكتابة عبارات مناهضة للمسلمين على جدار مسجد في ولاية فرجينيا الأمريكية يوم 18 أبريل الجاري.وأشار تشاووش أوغلو إلى تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية والمسجد الأقصى 18 شخصا، إضافة إلى أكثر من 400 جريح، حيث أصيب أكثر من 200 فلسطيني في المسجد الأقصى وحده فقط.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/الإمارات-تستدعي-سفيرة-السويد-احتجاجا-على-إحراق-المصاحف-1061367275.html
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العالم, الخارجية التركية, مولود جاويش أوغلو

الخارجية التركية: معادة المسيحية والسامية والإسلام جريمة ضد الإنسانية

14:46 GMT 19.04.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في موسكو، روسيا 16 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن معادة المسيحية والسامية والإسلام جريمة ضد الإنسانية.
وقال تشاووش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المجري بيتر سيارتو، في العاصمة التركية أنقرة: "إننا، أتراك ومسلمون، نعتبر معاداة المسيحية والسامية والإسلام جريمة ضد الإنسانية، ويجب الوقوف ضد جميع أشكال الاعتداءات من هذ القبيل"، وفق وكالة "الأناضول".
وأضاف: "سياسي من النازيين الجدد في السويد أحرق القرآن الكريم تحت نظر الشرطة أيضا، ومن جانب آخر، تعرض أحد مواطنينا لاعتداء عنصري في مدينة نيويورك الأمريكية في 15 أبريل (نيسان الجاري)، وبعدها بيوم وصلت رسالة تهديد بداخلها صور خنزير لمسجد يتبع الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في مدينة دورتموند الألمانية".
وأردف: "نرى أن تيارات النازيين الجدد بما في ذلك أحزاب سياسية، زادت اعتداءاتها العنصرية والمعادية للإسلام، والأحزاب العنصرية التي فقدت دعمها خلال الانتخابات بدأت بالتطرف".
ولفت إلى إصابة 5 أشخاص جراء فتح النار على المصلين خلال خروجهم من المسجد في كندا، وكتابة عبارات مناهضة للمسلمين على جدار مسجد في ولاية فرجينيا الأمريكية يوم 18 أبريل الجاري.
مصحف حرير - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
الإمارات تستدعي سفيرة السويد احتجاجا على حرق متطرفين نسخا من القرآن الكريم
12:11 GMT
وأشار تشاووش أوغلو إلى تجاوز عدد القتلى الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية والمسجد الأقصى 18 شخصا، إضافة إلى أكثر من 400 جريح، حيث أصيب أكثر من 200 فلسطيني في المسجد الأقصى وحده فقط.
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