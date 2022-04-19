https://arabic.sputniknews.com/20220419/الخارجية-الروسية-روسيا-لن-تشرع-في-تحقيق-دولي-بأحداث-أوكرانيا-في-الأمم-المتحدة-1061354569.html

الخارجية الروسية: روسيا لن تشرع في تحقيق دولي بأحداث أوكرانيا في الأمم المتحدة

الخارجية الروسية: روسيا لن تشرع في تحقيق دولي بأحداث أوكرانيا في الأمم المتحدة

صرح بيتر إيليتشيف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، إن روسيا لا تنوي طرح قضية إجراء تحقيق دولي في الأحداث في أوكرانيا، بما في ذلك استفزاز... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T06:57+0000

2022-04-19T06:57+0000

2022-04-19T06:57+0000

روسيا

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وأضاف المسؤول الروسي لـ"سبوتنيك"، قائلا: "حتى الآن، لم يطرح هذا الموضوع في الأمم المتحدة. نحتاج إلى النظر في نوع التحقيق الذي قد يكون، ومن سيجريه. لسوء الحظ، تُظهر تجربة التحقيقات السابقة، بما في ذلك من خلال المحكمة الجنائية الدولية، موقفا متحيزا بشكل استثنائي".وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن جميع الصور الفوتوغرافية ومواد الفيديو التي نشرها نظام كييف، والتي يُزعم أنها تشهد على "جرائم" الجيش الروسي في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، هي "استفزاز آخر". كما أشارت الإدارة العسكرية، خلال الوقت الذي كانت فيه هذه المنطقة تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، لم يتعرض أي من السكان المحليين لأية أعمال عنف.وأشارت الوزارة إلى أن جميع الوحدات الروسية غادرت بوتشا بشكل كامل في 30 مارس/آذار، ولم يتم إغلاق المخارج من المدينة في الاتجاه الشمالي، بينما تعرضت الأطراف الجنوبية، بما في ذلك المناطق السكنية، لقصف من قبل القوات الأوكرانية على مدار الساعة من المدفعية من العيار الثقيل، ومن دبابات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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