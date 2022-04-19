https://arabic.sputniknews.com/20220419/الخارجية-الروسية-وقف-واشنطن-اختبار-الأسلحة-المضادة-للأقمار-الصناعية-خطوة-في-الاتجاه-الصحيح-1061364643.html

الخارجية الروسية: وقف واشنطن اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية خطوة في الاتجاه الصحيح

الخارجية الروسية: وقف واشنطن اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية خطوة في الاتجاه الصحيح

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا تعتبر قرار الولايات المتحدة بشأن وقف اختبار الأسلحة المضادة للأقمار الصناعية خطوة في... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T11:31+0000

2022-04-19T11:31+0000

2022-04-19T11:33+0000

روسيا

اختبار

أسلحة أمريكية

أقمار صناعية

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وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "هذه خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن هناك ثلاث نقاط إضافية نود أن نسمع عنها رد فعل من الجانب الأمريكي. أولاً، ماذا عن اقتراحنا المعروف بوقف نشر أنظمة صواريخ متوسطة المدى، هل الولايات المتحدة مستعدة للعودة في ضوء إيجابي للنظر فيها، هل هي مستعدة للالتزام بعدم نشر مثل هذه الأنظمة في أي مكان ردا على وقفنا الاختياري؟".هذا وأكد ريابكوف، في وقت سابق، أن الوضع في أوكرانيا لا علاقة له بتنفيذ روسيا والولايات المتحدة لمعاهدة الأسلحة الاستراتيجية. وقال ريابكوف لوكالة "سبوتنيك": "لا نعتقد أن الوضع في أوكرانيا له صلة بتنفيذ معاهدة الأسلحة الاستراتيجية. ما زلنا ننظر إلى هذه المعاهدة على أنها أداة مهمة للحد من التسلح والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي في علاقاتنا مع الولايات المتحدة. نحن نفي بصرامة بالتزاماتنا بموجبها، ونحن نراقب بعناية أن أحكام معاهدة ستارت يتم الالتزام بها بشكل كامل من قبل الأمريكيين".وأضاف ريابكوف أن روسيا والولايات المتحدة كانت تخططان لعقد اجتماع للجنة الاستشارية الثنائية بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في الربيع، ولكن كان لا بد من تأجيله بسبب مشاكل في الاتفاق على المكان والتوقيت "كان من المقرر عقد الدورة المقبلة للجنة الاستشارية الثنائية في ربيع هذا العام، وبدأت الأطراف في التحضير لها. لكن جنيف لم تعد المنصة المقبولة بالنسبة لنا للاتصالات بموجب معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية. والسبب هو التصرفات غير الودية للحكومة السويسرية تجاه روسيا والقيادة الروسية".وأوضح ريابكوف أن روسيا عرضت نقل الجلسة إلى موقع آخر، لأن المعاهدة تسمح بمثل هذا الاحتمال، لكن "الأمريكيين لا يوافقون على ذلك"، مضيفا: "كما كانت هناك صعوبات مرتبطة بالمواعيد المحددة للاجتماع. ولذلك وباتفاق الأطراف، تم تأجيل الجلسة".

https://arabic.sputniknews.com/20220408/-ريابكوف-لا-علاقة-للوضع-في-أوكرانيا-بتنفيذ-موسكو-وواشنطن-لمعاهدة-الأسلحة-الاستراتيجية-1060963536.html

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روسيا, اختبار, أسلحة أمريكية, أقمار صناعية