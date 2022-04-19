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https://arabic.sputniknews.com/20220419/الخارجية-الصينية-سنواصل-تعزيز-التعاون-الاستراتيجي-مع-روسيا-1061355670.html
الخارجية الصينية: سنواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا
الخارجية الصينية: سنواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا
قال نائب وزير الخارجية الصيني، لو يوتشنغ، في اجتماع مع السفير الروسي لدى الصين أندريه دينيسوف، إن الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا وحماية... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T07:33+0000
2022-04-19T07:33+0000
روسيا
العالم
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وعقد اجتماع دبلوماسي بين البلدين، يوم الاثنين، ضم ممثلين عن الجانب الصيني ونظرائهم من الدبلوماسيين الروس.ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن يو تشنغ، قوله: "بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي، ستواصل الصين تعزيز التفاعل الاستراتيجي وتنفيذ تعاون مربح للجانبين مع روسيا، وكذلك حماية المصالح المشتركة للجانبين".كما أعرب عن استعداد الصين وروسيا لتعزيز بناء نوع جديد من العلاقات الدولية و"مجتمع المصير المشترك للبشرية".يذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 28.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 38.17 مليار دولار.وبحسب البيانات المنشورة من إدارة الجمارك الرئيسية في الصين، فإن حجم التبادل بين البلدين ارتفع بنسبة 28.7 في المئة.
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الخارجية الصينية: سنواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا

07:33 GMT 19.04.2022
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علم روسيا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Aleksei Nikolskiy
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قال نائب وزير الخارجية الصيني، لو يوتشنغ، في اجتماع مع السفير الروسي لدى الصين أندريه دينيسوف، إن الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع روسيا وحماية المصالح المشتركة للبلدين بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي.
وعقد اجتماع دبلوماسي بين البلدين، يوم الاثنين، ضم ممثلين عن الجانب الصيني ونظرائهم من الدبلوماسيين الروس.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن يو تشنغ، قوله: "بغض النظر عن التغيرات في الوضع الدولي، ستواصل الصين تعزيز التفاعل الاستراتيجي وتنفيذ تعاون مربح للجانبين مع روسيا، وكذلك حماية المصالح المشتركة للجانبين".
كما أعرب عن استعداد الصين وروسيا لتعزيز بناء نوع جديد من العلاقات الدولية و"مجتمع المصير المشترك للبشرية".
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين في الربع الأول من عام 2022 بنسبة 28.7 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغ 38.17 مليار دولار.
وبحسب البيانات المنشورة من إدارة الجمارك الرئيسية في الصين، فإن حجم التبادل بين البلدين ارتفع بنسبة 28.7 في المئة.
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