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https://arabic.sputniknews.com/20220419/الخارجية-المجرية-لن-ندعم-فرض-عقوبات-على-النفط-والغاز-الروسيين-1061361489.html
الخارجية المجرية: لن ندعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين
الخارجية المجرية: لن ندعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده لن تدعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T10:13+0000
2022-04-19T10:18+0000
العالم
المجر
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
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وقال سيارتو، في وقت سابق، إن بلاده على استعداد تام لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.وأكد سيارتو، في حديث للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن هذا لن يكون انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد أكد أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به، مشيرا إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض تطبيق العقوبات ضد روسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في وقت قصير".
https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزير-الخارجية-المجري-يؤكد-استعداد-بلاده-لدفع-ثمن-الغاز-بالروبل-الروسي--1061075778.html
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العالم, المجر, العقوبات الأمريكية ضد روسيا

الخارجية المجرية: لن ندعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين

10:13 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 10:18 GMT 19.04.2022)
© AP Photo / Dmitry Lovetskyإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا
إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز من روسيا إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده لن تدعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين.
وقال سيارتو، في وقت سابق، إن بلاده على استعداد تام لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.
وأكد سيارتو، في حديث للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن هذا لن يكون انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد أكد أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به، مشيرا إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".
بانوراما لعاصمة المجر، بودابست - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
وزير الخارجية المجري يؤكد استعداد بلاده لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي
11 أبريل, 12:49 GMT
وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض تطبيق العقوبات ضد روسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في وقت قصير".
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