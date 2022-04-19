https://arabic.sputniknews.com/20220419/الخارجية-المجرية-لن-ندعم-فرض-عقوبات-على-النفط-والغاز-الروسيين-1061361489.html
الخارجية المجرية: لن ندعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين
الخارجية المجرية: لن ندعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده لن تدعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T10:13+0000
2022-04-19T10:13+0000
2022-04-19T10:18+0000
العالم
المجر
العقوبات الأمريكية ضد روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/80/1038548040_0:127:3189:1921_1920x0_80_0_0_f2d6cecc73b7328b272dc76d1e62eb25.jpg
وقال سيارتو، في وقت سابق، إن بلاده على استعداد تام لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.وأكد سيارتو، في حديث للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن هذا لن يكون انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، قد أكد أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به، مشيرا إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض تطبيق العقوبات ضد روسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في وقت قصير".
https://arabic.sputniknews.com/20220411/وزير-الخارجية-المجري-يؤكد-استعداد-بلاده-لدفع-ثمن-الغاز-بالروبل-الروسي--1061075778.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103854/80/1038548040_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_a8a7a08b57d8e2215f0ba98b20a0f89e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, المجر, العقوبات الأمريكية ضد روسيا
الخارجية المجرية: لن ندعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين
10:13 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 10:18 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، أن بلاده لن تدعم فرض عقوبات على النفط والغاز الروسيين.
وقال سيارتو، في وقت سابق، إن بلاده على استعداد تام لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.
وأكد سيارتو، في حديث للصحفيين بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أن هذا لن يكون انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي.
وكان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
، قد أكد أن بلاده ستدفع بالروبل الروسي إذا طلبت روسيا الدفع به، مشيرا إلى أن "ارتفاع أسعار الطاقة يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة من بروكسل".
وفي وقت سابق، قال أوربان: إن "المجر تعارض تطبيق العقوبات ضد روسيا على موارد الطاقة، لأن ذلك سيؤدي إلى تباطؤ وتوقف الاقتصاد المجري في وقت قصير".