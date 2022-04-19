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https://arabic.sputniknews.com/20220419/الدراما-السورية-تعود-إلى-الشاشة-السعودية-عبر-مع-وقف-التنفيذ-1061380075.html
الدراما السورية تعود إلى الشاشة السعودية عبر "مع وقف التنفيذ"
الدراما السورية تعود إلى الشاشة السعودية عبر "مع وقف التنفيذ"
أفادت وكالة "فرانس برس" أن مسلسل "مع وقف التنفيذ"، أدى إلى كسر قطيعة القنوات السعودية للدراما السورية التي تتناول مجريات الحرب في البلاد، والتي امتدت لسنوات... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T15:18+0000
2022-04-19T15:18+0000
العالم العربي
الدراما السورية
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يأتي ذلك بناء على عرض قناة "إم بي سي" لأول مسلسل سوري خلال شهر رمضان الجاري، منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق، حيث كانت قد اكتفت القناة منذ ذلك الحين بعرض أجزاء من مسلسل "باب الحارة".وأشار سيف سبيعي، مخرج عمل "مع وقف التنفيذ" في حديث مع فرانس برس، إلى أن "هذا أول عمل اجتماعي سوري بالكامل يُعرض على محطة سعودية"، منذ بداية الحرب على سورية عام 2011، حيث تم منع عرض أي عمل فني من إنتاج سوري، حيث أعاد سبب ذلك إلى "أسباب سياسية ربما، ونتيجة التطورات التي مرّت بها المنطقة في تلك الفترة"، معربا عن أمله في أن "تشكّل عودة الدراما الاجتماعية اختراقاً وتعاطياً جديداً من قبل القنوات الخليجية مع المسلسلات السورية".من جهة ثانية، أكد مدير عام قنوات "إم بي سي" ومنصة "شاهد" علي جابر، أن "الأعمال الدرامية السورية ونجومها لم يغيبوا يوماً عن شاشات إم بي سي ومنصاتها"، مؤكدا أن المجموعة لم يكن لديها "يوماً أي إشكال مع الأعمال أو النجوم السوريين"، مشيرا إلى حرص المجموعة السعودية "على تواجد الدراما السورية كأعمال ونجوم على شاشاتها ومنصاتها"، ومؤكدا: "نحن لا نتحدث فقط عن المواسم الرمضانية، فالأعمال السورية ونجومها مستمرون معنا خارج رمضان كذلك".يذكر أن مسلسل "مع وقف التنفيذ"، الذي تم تصويره في منطقة وادي بردى قرب دمشق، يعرض حاليا خلال شهر رمضان على قناة "إم بي سي" ومنصّة "شاهد" التابعة لها، وهو من من كتابة علي وجيه ويامن الحجلي، وإنتاج شركة إيبلا الدولية، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية كغسان مسعود وعباس النوري وسلاف فواخرجي وشكران مرتجى، وتدور أحداثه حول عودة الأهالي إلى إحدى ضواحي دمشق بعد سنوات من النزوح.
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العالم العربي, الدراما السورية

الدراما السورية تعود إلى الشاشة السعودية عبر "مع وقف التنفيذ"

15:18 GMT 19.04.2022
© AFP 2022 / NASSER YOUNESشبكة "إم بي سي" الإعلامية السعودية
شبكة إم بي سي الإعلامية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / NASSER YOUNES
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أفادت وكالة "فرانس برس" أن مسلسل "مع وقف التنفيذ"، أدى إلى كسر قطيعة القنوات السعودية للدراما السورية التي تتناول مجريات الحرب في البلاد، والتي امتدت لسنوات طويلة.
يأتي ذلك بناء على عرض قناة "إم بي سي" لأول مسلسل سوري خلال شهر رمضان الجاري، منذ قطع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض ودمشق، حيث كانت قد اكتفت القناة منذ ذلك الحين بعرض أجزاء من مسلسل "باب الحارة".
وأشار سيف سبيعي، مخرج عمل "مع وقف التنفيذ" في حديث مع فرانس برس، إلى أن "هذا أول عمل اجتماعي سوري بالكامل يُعرض على محطة سعودية"، منذ بداية الحرب على سورية عام 2011، حيث تم منع عرض أي عمل فني من إنتاج سوري، حيث أعاد سبب ذلك إلى "أسباب سياسية ربما، ونتيجة التطورات التي مرّت بها المنطقة في تلك الفترة"، معربا عن أمله في أن "تشكّل عودة الدراما الاجتماعية اختراقاً وتعاطياً جديداً من قبل القنوات الخليجية مع المسلسلات السورية".
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من جهة ثانية، أكد مدير عام قنوات "إم بي سي" ومنصة "شاهد" علي جابر، أن "الأعمال الدرامية السورية ونجومها لم يغيبوا يوماً عن شاشات إم بي سي ومنصاتها"، مؤكدا أن المجموعة لم يكن لديها "يوماً أي إشكال مع الأعمال أو النجوم السوريين"، مشيرا إلى حرص المجموعة السعودية "على تواجد الدراما السورية كأعمال ونجوم على شاشاتها ومنصاتها"، ومؤكدا: "نحن لا نتحدث فقط عن المواسم الرمضانية، فالأعمال السورية ونجومها مستمرون معنا خارج رمضان كذلك".
يذكر أن مسلسل "مع وقف التنفيذ"، الذي تم تصويره في منطقة وادي بردى قرب دمشق، يعرض حاليا خلال شهر رمضان على قناة "إم بي سي" ومنصّة "شاهد" التابعة لها، وهو من من كتابة علي وجيه ويامن الحجلي، وإنتاج شركة إيبلا الدولية، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية كغسان مسعود وعباس النوري وسلاف فواخرجي وشكران مرتجى، وتدور أحداثه حول عودة الأهالي إلى إحدى ضواحي دمشق بعد سنوات من النزوح.
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