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https://arabic.sputniknews.com/20220419/الدفاع-التركية-القضاء-على-26-إرهابيا-منذ-بدء-عملية-قفل-المخلب-1061366072.html
الدفاع التركية: القضاء على 26 إرهابيا منذ بدء عملية "قفل المخلب"
الدفاع التركية: القضاء على 26 إرهابيا منذ بدء عملية "قفل المخلب"
أعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع عدد مسلحي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم في عملية "قفل المخلب" شمالي العراق إلى 26 عنصرا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:00+0000
2022-04-19T12:00+0000
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وأكدت الوزارة في بيان أن عملية "قفل المخلب" تسير وفق ما هو مخطط له.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن القوات المسلحة التركية قضت على معاقل الإرهاب في شمال العراق عبر عملية "قفل المخلب".وأضاف المسؤول التركي: "نطبق بفاعلية الاستراتيجية التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمتمثلة في القضاء على الإرهاب في معاقله".وختم رئيس دائرة الاتصال تغريدته بالدعاء بالتوفيق لجنود الجيش التركي في عمليته العسكرية الجارية.يذكر أن تركيا أطلقت فجر أمس الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, عمليات عسكرية, العراق

الدفاع التركية: القضاء على 26 إرهابيا منذ بدء عملية "قفل المخلب"

12:00 GMT 19.04.2022
© Photo / Milli Savunma Bakanlığı (MSB)وزارة الدفاع التركية
وزارة الدفاع التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Photo / Milli Savunma Bakanlığı (MSB)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع عدد مسلحي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم في عملية "قفل المخلب" شمالي العراق إلى 26 عنصرا.
وأكدت الوزارة في بيان أن عملية "قفل المخلب" تسير وفق ما هو مخطط له.
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن القوات المسلحة التركية قضت على معاقل الإرهاب في شمال العراق عبر عملية "قفل المخلب".
وأضاف المسؤول التركي: "نطبق بفاعلية الاستراتيجية التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمتمثلة في القضاء على الإرهاب في معاقله".
وختم رئيس دائرة الاتصال تغريدته بالدعاء بالتوفيق لجنود الجيش التركي في عمليته العسكرية الجارية.
يذكر أن تركيا أطلقت فجر أمس الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
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