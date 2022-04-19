https://arabic.sputniknews.com/20220419/الدفاع-التركية-القضاء-على-26-إرهابيا-منذ-بدء-عملية-قفل-المخلب-1061366072.html
الدفاع التركية: القضاء على 26 إرهابيا منذ بدء عملية "قفل المخلب"
الدفاع التركية: القضاء على 26 إرهابيا منذ بدء عملية "قفل المخلب"
أعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع عدد مسلحي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم في عملية "قفل المخلب" شمالي العراق إلى 26 عنصرا. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:00+0000
2022-04-19T12:00+0000
2022-04-19T12:00+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
عمليات عسكرية
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/1046952275_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b1d76c002bcd789019118b5753df0e56.jpg
وأكدت الوزارة في بيان أن عملية "قفل المخلب" تسير وفق ما هو مخطط له.وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".وعقب انطلاق العملية العسكرية، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن القوات المسلحة التركية قضت على معاقل الإرهاب في شمال العراق عبر عملية "قفل المخلب".وأضاف المسؤول التركي: "نطبق بفاعلية الاستراتيجية التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمتمثلة في القضاء على الإرهاب في معاقله".وختم رئيس دائرة الاتصال تغريدته بالدعاء بالتوفيق لجنود الجيش التركي في عمليته العسكرية الجارية.يذكر أن تركيا أطلقت فجر أمس الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/1046952275_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_822804d3295e5c81d7ca352c9b2e6e70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, عمليات عسكرية, العراق
الدفاع التركية: القضاء على 26 إرهابيا منذ بدء عملية "قفل المخلب"
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية ارتفاع عدد مسلحي "بي كا كا" الذين تم تحييدهم في عملية "قفل المخلب" شمالي العراق إلى 26 عنصرا.
وأكدت الوزارة في بيان أن عملية "قفل المخلب" تسير وفق ما هو مخطط له.
وعقب انطلاق العملية العسكرية
، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
وعقب انطلاق العملية العسكرية
، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار في تصريحات له إن "قفل المخلب" تأتي في إطار القضاء على معاقل الإرهاب شمالي العراق، وضمان أمن الحدود التركية، مع احترام سيادة العراق "الصديق والشقيق ووحدة أراضيه".
وقال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن القوات المسلحة التركية قضت على معاقل الإرهاب في شمال العراق عبر عملية "قفل المخلب".
وأضاف المسؤول التركي: "نطبق بفاعلية الاستراتيجية التي وضعها الرئيس رجب طيب أردوغان، والمتمثلة في القضاء على الإرهاب في معاقله".
وختم رئيس دائرة الاتصال تغريدته بالدعاء بالتوفيق لجنود الجيش التركي في عمليته العسكرية الجارية.
يذكر أن تركيا أطلقت فجر أمس الاثنين، عملية "قفل المخلب" ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في مناطق شمالي العراق.