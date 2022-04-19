https://arabic.sputniknews.com/20220419/الدفاع-الروسية-تحذر-المرتزقة-الذين-يقاتلون-إلى-جانب-كييف-من-مصير-لا-يحسدون-عليه-1061359063.html
الدفاع الروسية تحذر المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب كييف من مصير لا يحسدون عليه
الدفاع الروسية تحذر المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب كييف من مصير لا يحسدون عليه
حذرت وزارة الدفاع الروسية المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف من مصير لا يحسدون عليه. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:23+0000
2022-04-19T09:23+0000
2022-04-19T09:23+0000
روسيا
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أصدرت الإدارة العسكرية تحذيرا لمن ينضمون إلى المقاتلين والقوميين الأوكرانيين.وجاء في البيان: "لا تختبر مصيرك. اتخذ القرار الصائب الوحيد لوقف الأعمال القتالية والقِ سلاحك الآن. في مكان أجبرك فيه "الرعاة" على القتال من أجل الأفكار النازية".هذا ونشرت وزارة الدفاع الروسية إنذارا لجنود القوات المسلحة الأوكرانية والأجانب الذين ما زالوا في ماريوبول.وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف: "الساعة 12:00 (بتوقيت موسكو) في 19 أبريل/ نيسان 2022 لوقف أي أعمال قتالية وإلقاء الأسلحة. سيتم الحفاظ على حياة كل من ألقى أسلحته".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تحذر المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب كييف من مصير لا يحسدون عليه
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حذرت وزارة الدفاع الروسية المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب كييف من مصير لا يحسدون عليه.
أصدرت الإدارة العسكرية تحذيرا لمن ينضمون إلى المقاتلين والقوميين الأوكرانيين.
وجاء في البيان: "لا تختبر مصيرك. اتخذ القرار الصائب الوحيد لوقف الأعمال القتالية والقِ سلاحك الآن. في مكان أجبرك فيه "الرعاة" على القتال من أجل الأفكار النازية".
وذكرت الوزارة بأن الأشخاص الذين يعلنون استسلامهم تضمن لهم الحفاظ على حياتهم والامتثال لجميع معايير اتفاقية جنيف لمعاملة الأسرى.
هذا ونشرت وزارة الدفاع الروسية
إنذارا لجنود القوات المسلحة الأوكرانية والأجانب الذين ما زالوا في ماريوبول.
وقال رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف: "الساعة 12:00 (بتوقيت موسكو) في 19 أبريل/ نيسان 2022 لوقف أي أعمال قتالية وإلقاء الأسلحة. سيتم الحفاظ على حياة كل من ألقى أسلحته".