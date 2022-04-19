https://arabic.sputniknews.com/20220419/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودعين-لتخزين-الرؤوس-الحربية-للصواريخ-التكتيكية-توتشكا-أو-في-أوكرانيا-1061356172.html
الدفاع الروسية: تدمير مستودعين لتخزين الرؤوس الحربية للصواريخ التكتيكية "توتشكا أو" في أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير مستودعين لتخزين الرؤوس الحربية للصواريخ التكتيكية "توتشكا أو" في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الروسي دمر مستودعين أوكرانيين لتخزين رؤوس حربية لصواريخ "توشكا -أو" التكتيكية. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T07:40+0000
2022-04-19T07:40+0000
2022-04-19T07:40+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: "نفذ سلاح الجو الروسي غارات على 60 منشأة عسكرية أوكرانية. وفي مناطق تشيرفونايا بوليانا وبالاكليا، تم تدمير مستودعين لتخزين الرؤوس الحربية لصواريخ توشكا-أو التكتيكية".وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.هذا واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: تدمير مستودعين لتخزين الرؤوس الحربية للصواريخ التكتيكية "توتشكا أو" في أوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران الروسي دمر مستودعين أوكرانيين لتخزين رؤوس حربية لصواريخ "توشكا -أو" التكتيكية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف: "نفذ سلاح الجو الروسي غارات على 60 منشأة عسكرية أوكرانية. وفي مناطق تشيرفونايا بوليانا وبالاكليا، تم تدمير مستودعين لتخزين الرؤوس الحربية لصواريخ توشكا-أو التكتيكية".
وأضاف الجنرال أن ثلاثة مراكز قيادة للقوات الأوكرانية و53 منطقة تابعة للقوات الأوكرانية تعرضت للقصف.
وتتواصل، منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية في أوكرانيا
؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
هذا واعتبارًا من يوم 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علما بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.