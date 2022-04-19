https://arabic.sputniknews.com/20220419/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-31-منشأة-عسكرية-أوكرانية-1061385138.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير 31 منشأة عسكرية أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن تدمير 31 منشأة عسكرية أوكرانية
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوالفضائية الروسية أصاب 31 هدفًا عسكريًا لأوكرانيا في... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T17:44+0000
2022-04-19T17:44+0000
2022-04-19T17:44+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح كوناشينكوف: "أصاب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الفضائية الروسية 31 منشأة عسكرية أوكرانية، ودُمر من بينها، في مناطق مستوطنتي رازولنو ونوفوغرودوفكا، بينهم مركزا قيادة، و28 نقطة لتجمع القوى العسكرية النشطة، ولتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية، فضلا عن مستودع ذخيرة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة في منطقة بريفولي".وتابع كوناشيكوف خلال مؤتمر صحفي: "نتيجة لضربة بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو، أصيب معقلان في منطقة كالينوفو – باباسنوي، وست مناطق تمركز للقوى والمعدات العسكرية للعدو في مناطق ميرنوي وسلافيانسك وبوباسنوي، حيث تم تصفية ما يصل إلى 180 فردا، وتم تدمير 15 عربة مصفحة".وأضاف: "خلال النهار، أصابت القوات الصاروخية موقعين لقيادة القوات الأوكرانية، ومستودعا للذخيرة، وبطارية مدفعية، فضلا عن مجموعة من المعدات العسكرية الأوكرانية الأخرى".وأضاف كوناشينكوف أن قاذفة منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك إم1" تحطمت بالقرب من قرية بارفينكوفو.وبيّن كوناشينكوف أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث طائرات أوكرانية دون طيار فوق مستوطنات تشيرنوبايفكا وزاليزنوي وبوكروفسكوي".ولفت كوناشينكوف إلى مجموع خسائر الجيش الأوكراني والنازيين الجدد: "تم تدمير ما مجموعه 140 طائرة و490 طائرة مسيرة من دون طيار، و253 من بطاريات الأنظمة الصاروخية المضادة للطيران منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".كما أردف كوناشينكوف: "تم تدمير 2367 دبابة وعربة قتالية مصفحة، و256 قاذفة صواريخ متعددة (راجمات صواريخ)، و1021 مربض مدفعية ميدانية ومدفعيات هاون، و2225 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".
https://arabic.sputniknews.com/20220419/سكان-جمهورية-لوغانسك-يدلون-بشهاداتهم-حول-قصف-القوات-الأوكرانية-لـطابور-خبز-1061383025.html
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روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تعلن تدمير 31 منشأة عسكرية أوكرانية
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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، إن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوالفضائية الروسية أصاب 31 هدفًا عسكريًا لأوكرانيا في يوم واحد.
وأوضح كوناشينكوف: "أصاب الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الفضائية الروسية 31 منشأة عسكرية أوكرانية، ودُمر من بينها، في مناطق مستوطنتي رازولنو ونوفوغرودوفكا، بينهم مركزا قيادة، و28 نقطة لتجمع القوى العسكرية النشطة، ولتخزين المعدات العسكرية الأوكرانية، فضلا عن مستودع ذخيرة لأنظمة إطلاق صواريخ متعددة في منطقة بريفولي".
وتابع كوناشيكوف خلال مؤتمر صحفي: "نتيجة لضربة بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو، أصيب معقلان في منطقة كالينوفو – باباسنوي، وست مناطق تمركز للقوى والمعدات العسكرية للعدو في مناطق ميرنوي وسلافيانسك وبوباسنوي، حيث تم تصفية ما يصل إلى 180 فردا، وتم تدمير 15 عربة مصفحة".
وأضاف: "خلال النهار، أصابت القوات الصاروخية موقعين لقيادة القوات الأوكرانية، ومستودعا للذخيرة، وبطارية مدفعية، فضلا عن مجموعة من المعدات العسكرية الأوكرانية الأخرى".
وأضاف كوناشينكوف أن قاذفة منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "بوك إم1" تحطمت بالقرب من قرية بارفينكوفو.
وبيّن كوناشينكوف أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ثلاث طائرات أوكرانية دون طيار فوق مستوطنات تشيرنوبايفكا وزاليزنوي وبوكروفسكوي".
ولفت كوناشينكوف إلى مجموع خسائر الجيش الأوكراني والنازيين الجدد: "تم تدمير ما مجموعه 140 طائرة و490 طائرة مسيرة من دون طيار، و253 من بطاريات الأنظمة الصاروخية المضادة للطيران منذ بداية العملية العسكرية الخاصة".
كما أردف كوناشينكوف
: "تم تدمير 2367 دبابة وعربة قتالية مصفحة، و256 قاذفة صواريخ متعددة (راجمات صواريخ)، و1021 مربض مدفعية ميدانية ومدفعيات هاون، و2225 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة".