https://arabic.sputniknews.com/20220419/الرئيس-العراقي-يحذر-من-انزلاق-البلاد-إلى-متاهات-خطيرة-بسبب-تأخر-تشكيل-الحكومة-والانسداد-السياسي-1061358898.html
الرئيس العراقي يحذر من انزلاق البلاد إلى متاهات خطيرة بسبب تأخر تشكيل الحكومة والانسداد السياسي
الرئيس العراقي يحذر من انزلاق البلاد إلى متاهات خطيرة بسبب تأخر تشكيل الحكومة والانسداد السياسي
أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن "الإنسداد السياسي الراهن بات أمرا مقلقا"، مشيرا إلى أن "تعطل الاستحقاقات الدستورية تمثل ظاهرة غير مقبولة". 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T09:28+0000
2022-04-19T09:28+0000
2022-04-19T09:28+0000
أخبار العراق اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103576/12/1035761274_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_a6addf9b4b85dfdcd5bfb16c054d775a.jpg
وحذر صالح، في كلمة له خلال احتفالية تأسيس منظمة بدر نقلها مراسل سبوتنيك، من "انزلاق البلد إلى متاهات خطيرة بسبب تأخر تشكيل الحكومة والانسداد السياسي".وقال إن "الانسداد السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على إجراء الانتخابات بات أمرا مقلقا وغير مقبول، ويؤدي لو استمر لانزلاق البلد في أتون متاهات خطيرة".وأضاف أن "هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم. ولا يمكن للعراقيين أن يقبلوا بذلك، ولن يتنازلوا عن حقهم في دولة وطنية، فالعراق المستقل ذو السيادة يمثل مصلحة العراقيين وأساس مشروعهم الوطني".وأردف: "حماية البلد يتطلب وقفة جادة لمعالجة الأخطاء التي تراكمت بفعل ظروف وعوامل أدت لتصدع منظومة الحكم، ويستوجب الإقرار بضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل من خلال عقد سياسي جديد يُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة ذات سيادة كاملة". ويشهد العراق أزمة سياسية حادة تمثلت بإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد للبلاد في ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين.ويتمحور الخلاف بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (الفائز في الانتخابات التشريعية) وقادة "الإطار التنسيقي" وقوى متحالفة معه، حول طريقة تشكيل الحكومة الجديدة، إذ ينادي الصدر بحكومة "أغلبية وطنية" من "التحالف الثلاثي" (يضم الكتلة الصدرية وتحالف "السيادة" من المكون السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، فيما يطالب قادة الإطار بحكومة توافقية تشترك فيها جميع القوى السياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/الكاظمي-الحكومة-العراقية-عبرت-تحديات-كبيرة-1061315683.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103576/12/1035761274_0:0:3112:2334_1920x0_80_0_0_7677354205c138fc4a4518e3279e016a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم
الرئيس العراقي يحذر من انزلاق البلاد إلى متاهات خطيرة بسبب تأخر تشكيل الحكومة والانسداد السياسي
تابعنا عبر
أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أن "الإنسداد السياسي الراهن بات أمرا مقلقا"، مشيرا إلى أن "تعطل الاستحقاقات الدستورية تمثل ظاهرة غير مقبولة".
وحذر صالح، في كلمة له خلال احتفالية تأسيس منظمة بدر نقلها مراسل سبوتنيك
، من "انزلاق البلد إلى متاهات خطيرة بسبب تأخر تشكيل الحكومة والانسداد السياسي".
وقال إن "الانسداد السياسي الراهن في إنجاز الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة جديدة بعد خمسة أشهر على إجراء الانتخابات بات أمرا مقلقا وغير مقبول، ويؤدي لو استمر لانزلاق البلد في أتون متاهات خطيرة".
وأضاف أن "هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم. ولا يمكن للعراقيين أن يقبلوا بذلك، ولن يتنازلوا عن حقهم في دولة وطنية، فالعراق المستقل ذو السيادة يمثل مصلحة العراقيين وأساس مشروعهم الوطني".
وتابع: "الانتخابات المبكرة التي أرادها الشعب وقواه الوطنية حلاً لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي اصطدمت بعوائق لا ينبغي تجاهلها، ومن الممكن تجاوزها بوحدة الكلمة وتغليب المصلحة الوطنية العليا في هذا الظرف من التحولات الإقليمية والدولية المعقدة".
وأردف: "حماية البلد يتطلب وقفة جادة لمعالجة الأخطاء التي تراكمت بفعل ظروف وعوامل أدت لتصدع منظومة الحكم، ويستوجب الإقرار بضرورة الإصلاح ومعالجة مكامن الخلل من خلال عقد سياسي جديد يُمكّن العراقيين في بناء حقيقي لدولة ذات سيادة كاملة".
ويشهد العراق أزمة سياسية حادة تمثلت بإخفاق البرلمان في انتخاب رئيس جديد
للبلاد في ثلاث مرات خلال الشهرين الماضيين.
ويتمحور الخلاف بين زعيم التيار الصدري
مقتدى الصدر (الفائز في الانتخابات التشريعية) وقادة "الإطار التنسيقي" وقوى متحالفة معه، حول طريقة تشكيل الحكومة الجديدة، إذ ينادي الصدر بحكومة "أغلبية وطنية" من "التحالف الثلاثي" (يضم الكتلة الصدرية وتحالف "السيادة" من المكون السني والحزب الديمقراطي الكردستاني)، فيما يطالب قادة الإطار بحكومة توافقية تشترك فيها جميع القوى السياسية.