https://arabic.sputniknews.com/20220419/السفير-الكويتي-لدى-لبنان-المبادرة-الكويتية-نجحت-1061377507.html
السفير الكويتي لدى لبنان: المبادرة الكويتية نجحت
السفير الكويتي لدى لبنان: المبادرة الكويتية نجحت
قال السفير الكويتي لدى لبنان، عبد العال القناعي، إن مبادرة بلاده لإعادة العلاقات الخليجية اللبنانية قد نجحت. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T14:32+0000
2022-04-19T14:32+0000
2022-04-19T14:32+0000
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أخبار الكويت اليوم
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وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة قال القناعي: "وجودي في هذا الصرح (مقر رئاسة البرلمان اللبناني في عين التينة)، أكبر دليل على أن المبادرة قد نجحت".تصريحات القناعي جاءت عقب لقاء أجراه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر رئاسة البرلمان في عين التينة.وأوضح أن بري حمله رسالة شكر إلى الأمير الكويتي وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وإلى وزير الخارجية، وشكره على المبادرة التي انطلقت من روح الأخوة والحرص على ألا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق"، حسب تعبيره.وقال القناعي: "نقلت إلى رئيس مجلس النواب اللبناني رسالة محبة من القيادة والشعب الكويتي وتمنياتهم بأفضل الأماني والأمن والإستقرار والطمأنينة".يشار إلى أن علاقات لبنان بالخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية، التي كانت في السابق مانحا رئيسيا لبيروت، طانت قد وصلت إلى مستوى سيء العام الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.بعدها وكمبادرة لحل الازمة قام وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر الصباح، بزيارة إلى لبنان خلال يناير/ كانون الثاني الماضي؛ وفي جعبته مبادرة تضمنت 10 بنود، تهدف إلى بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.ودعت المبادرة كذلك إلى اتخاذ إجراءات جدية وموثوقة، لضبط المعابر الحدودية اللبنانية؛ فضلا عن مطالبة الحكومة اللبنانية، أن تتخذ إجراءات لمنع "حزب الله" من الاستمرار بالتدخل في حرب اليمن.وطالب وزير الخارجية الكويتي المسؤولين اللبنانيين، إلى "التعامل بإيجابية وجدية مع المبادرة المقدمة، لإعادة بناء الثقة مع المجتمع العربي والدولي".
https://arabic.sputniknews.com/20220208/نصر-الله-المبادرة-الكويتية-لإصلاح-العلاقات-اللبنانية-الخليجية-إملاءات--1058233911.html
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أخبار لبنان, أخبار الكويت اليوم
السفير الكويتي لدى لبنان: المبادرة الكويتية نجحت
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قال السفير الكويتي لدى لبنان، عبد العال القناعي، إن مبادرة بلاده لإعادة العلاقات الخليجية اللبنانية قد نجحت.
وحسب تصريحات نقلها موقع النشرة
قال القناعي: "وجودي في هذا الصرح (مقر رئاسة البرلمان اللبناني في عين التينة)، أكبر دليل على أن المبادرة قد نجحت".
تصريحات القناعي جاءت عقب لقاء أجراه مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر رئاسة البرلمان في عين التينة.
وأوضح أن بري حمله رسالة شكر إلى الأمير الكويتي وولي العهد ورئيس مجلس
الوزراء وإلى وزير الخارجية، وشكره على المبادرة التي انطلقت من روح الأخوة والحرص على ألا تكون هناك شائبة في العلاقات ما بين الأشقاء العرب وبالذات بين دول الخليج ولبنان الشقيق"، حسب تعبيره.
ولفت إلى أن بري أكد أن "هذه المبادرة ستكون منطلقاً لتعزيز العلاقات أكثر بين الأشقاء".
وقال القناعي: "نقلت إلى رئيس مجلس النواب اللبناني رسالة محبة من القيادة والشعب الكويتي وتمنياتهم بأفضل الأماني والأمن والإستقرار والطمأنينة".
يشار إلى أن علاقات لبنان بالخليج العربي
وخاصة المملكة العربية السعودية، التي كانت في السابق مانحا رئيسيا لبيروت، طانت قد وصلت إلى مستوى سيء العام الماضي، على خلفية تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني المستقيل جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.
بعدها وكمبادرة لحل الازمة قام وزير الخارجية الكويتي، أحمد الناصر الصباح، بزيارة إلى لبنان خلال يناير/ كانون الثاني الماضي؛ وفي جعبته مبادرة تضمنت 10 بنود، تهدف إلى بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.
وكان ضمن أهم تلك البنود، الالتزام بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، لا سيما القرارين 1559 و1701، مع ما يعنيه ذلك من ضرورة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
ودعت المبادرة كذلك إلى اتخاذ إجراءات جدية وموثوقة، لضبط المعابر الحدودية اللبنانية؛ فضلا عن مطالبة الحكومة اللبنانية، أن تتخذ إجراءات لمنع "حزب الله" من الاستمرار بالتدخل في حرب اليمن.
وطالب وزير الخارجية الكويتي المسؤولين اللبنانيين، إلى "التعامل بإيجابية وجدية مع المبادرة المقدمة، لإعادة بناء الثقة مع المجتمع العربي والدولي".