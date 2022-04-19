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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/السلطات-الروسية-تعلن-تعرض-منطقة-حدودية-إلى-قصف-شنه-الجيش-الأوكراني-1061352736.html
السلطات الروسية تعلن تعرض منطقة حدودية إلى قصف شنه الجيش الأوكراني
السلطات الروسية تعلن تعرض منطقة حدودية إلى قصف شنه الجيش الأوكراني
أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرية جولوفتشينو ، الواقعة بالقرب من الحدود، تعرضت للقصف من قبل... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T04:08+0000
2022-04-19T04:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غلادكوف: " لقد تم قصف قرية غولوفتشينو، مقاطعة غريفورونسكي من الجانب الأوكراني. هناك دمار. لا توجد معلومات عن الضحايا بعد. الآن يتم تفقد المنطقة، سأقدم معلومات أكثر تفصيلا لاحقًا".وأضاف أنه تم إصابة امرأة جراء القصف، وهي الأن تحصل على الرعاية الطبية التي تحتاجها.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

السلطات الروسية تعلن تعرض منطقة حدودية إلى قصف شنه الجيش الأوكراني

04:08 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 04:13 GMT 19.04.2022)
© Sputnik . Alexey Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورعمل الصحفيين في قرية شيروكينو، دونباس
عمل الصحفيين في قرية شيروكينو، دونباس - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرية جولوفتشينو ، الواقعة بالقرب من الحدود، تعرضت للقصف من قبل أوكرانيا.
وقال غلادكوف: " لقد تم قصف قرية غولوفتشينو، مقاطعة غريفورونسكي من الجانب الأوكراني. هناك دمار. لا توجد معلومات عن الضحايا بعد. الآن يتم تفقد المنطقة، سأقدم معلومات أكثر تفصيلا لاحقًا".
وأضاف أنه تم إصابة امرأة جراء القصف، وهي الأن تحصل على الرعاية الطبية التي تحتاجها.
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