https://arabic.sputniknews.com/20220419/السلطات-الروسية-تعلن-تعرض-منطقة-حدودية-إلى-قصف-شنه-الجيش-الأوكراني-1061352736.html
السلطات الروسية تعلن تعرض منطقة حدودية إلى قصف شنه الجيش الأوكراني
السلطات الروسية تعلن تعرض منطقة حدودية إلى قصف شنه الجيش الأوكراني
أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرية جولوفتشينو ، الواقعة بالقرب من الحدود، تعرضت للقصف من قبل... 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T04:08+0000
2022-04-19T04:08+0000
2022-04-19T04:13+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال غلادكوف: " لقد تم قصف قرية غولوفتشينو، مقاطعة غريفورونسكي من الجانب الأوكراني. هناك دمار. لا توجد معلومات عن الضحايا بعد. الآن يتم تفقد المنطقة، سأقدم معلومات أكثر تفصيلا لاحقًا".وأضاف أنه تم إصابة امرأة جراء القصف، وهي الأن تحصل على الرعاية الطبية التي تحتاجها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
السلطات الروسية تعلن تعرض منطقة حدودية إلى قصف شنه الجيش الأوكراني
04:08 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 04:13 GMT 19.04.2022) تابعنا عبر
أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الثلاثاء، أن قرية جولوفتشينو ، الواقعة بالقرب من الحدود، تعرضت للقصف من قبل أوكرانيا.
وقال غلادكوف: " لقد تم قصف قرية غولوفتشينو، مقاطعة غريفورونسكي من الجانب الأوكراني. هناك دمار. لا توجد معلومات عن الضحايا بعد. الآن يتم تفقد المنطقة، سأقدم معلومات أكثر تفصيلا لاحقًا".
وأضاف أنه تم إصابة امرأة جراء القصف، وهي الأن تحصل على الرعاية الطبية التي تحتاجها.