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السودان... مجلس السيادة يطالب بمواصلة عمل لجنة الحوار السياسي
السودان... مجلس السيادة يطالب بمواصلة عمل لجنة الحوار السياسي
قالت سلمى عبد الجبار، الناطقة باسم مجلس السيادة في السودان، أمس الاثنين، إن المجلس عقد اجتماعه لمناقشة "معالجة حالة الانسداد السياسي". 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T07:07+0000
2022-04-19T07:07+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة أنباء السودان، فقد اجتمع المجلس أمس برئاسة عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لمناقشة كيفية الوصول إلى الوفاق والتراضي السياسي بين المكونات الوطنية السوادنية. وحسب عبد الجبار، فقد أكد المجلس على مواصلة عمل اللجنة السيادية المكلفة بقيادة الحوار السياسي، برئاسة مالك عقار، وذلك وفق مواعيد محددة. ورفض المجلس على لسان عبد الجبار "العنصرية وخطاب الكراهية" بكل صيغه.وأمس أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، لحل الأزمة السياسية في البلاد، إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.
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أخبار السودان اليوم

السودان... مجلس السيادة يطالب بمواصلة عمل لجنة الحوار السياسي

07:07 GMT 19.04.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
 رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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قالت سلمى عبد الجبار، الناطقة باسم مجلس السيادة في السودان، أمس الاثنين، إن المجلس عقد اجتماعه لمناقشة "معالجة حالة الانسداد السياسي".
وحسب وكالة أنباء السودان، فقد اجتمع المجلس أمس برئاسة عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لمناقشة كيفية الوصول إلى الوفاق والتراضي السياسي بين المكونات الوطنية السوادنية.
وحسب عبد الجبار، فقد أكد المجلس على مواصلة عمل اللجنة السيادية المكلفة بقيادة الحوار السياسي، برئاسة مالك عقار، وذلك وفق مواعيد محددة.
ورفض المجلس على لسان عبد الجبار "العنصرية وخطاب الكراهية" بكل صيغه.
وأمس أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، لحل الأزمة السياسية في البلاد، إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.
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