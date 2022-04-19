https://arabic.sputniknews.com/20220419/السودان-مجلس-السيادة-يطالب-بمواصلة-عمل-لجنة-الحوار-السياسي--1061354838.html
السودان... مجلس السيادة يطالب بمواصلة عمل لجنة الحوار السياسي
السودان... مجلس السيادة يطالب بمواصلة عمل لجنة الحوار السياسي
قالت سلمى عبد الجبار، الناطقة باسم مجلس السيادة في السودان، أمس الاثنين، إن المجلس عقد اجتماعه لمناقشة "معالجة حالة الانسداد السياسي". 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T07:07+0000
2022-04-19T07:07+0000
2022-04-19T07:07+0000
أخبار السودان اليوم
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وحسب وكالة أنباء السودان، فقد اجتمع المجلس أمس برئاسة عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لمناقشة كيفية الوصول إلى الوفاق والتراضي السياسي بين المكونات الوطنية السوادنية. وحسب عبد الجبار، فقد أكد المجلس على مواصلة عمل اللجنة السيادية المكلفة بقيادة الحوار السياسي، برئاسة مالك عقار، وذلك وفق مواعيد محددة. ورفض المجلس على لسان عبد الجبار "العنصرية وخطاب الكراهية" بكل صيغه.وأمس أعلنت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي) في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، لحل الأزمة السياسية في البلاد، إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم
السودان... مجلس السيادة يطالب بمواصلة عمل لجنة الحوار السياسي
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قالت سلمى عبد الجبار، الناطقة باسم مجلس السيادة في السودان، أمس الاثنين، إن المجلس عقد اجتماعه لمناقشة "معالجة حالة الانسداد السياسي".
وحسب وكالة أنباء السودان
، فقد اجتمع المجلس أمس برئاسة عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، لمناقشة كيفية الوصول إلى الوفاق والتراضي السياسي بين المكونات الوطنية السوادنية.
وحسب عبد الجبار، فقد أكد المجلس على مواصلة عمل اللجنة السيادية المكلفة بقيادة الحوار السياسي، برئاسة مالك عقار، وذلك وفق مواعيد محددة.
ورفض المجلس على لسان عبد الجبار "العنصرية وخطاب الكراهية" بكل صيغه.
وأمس أعلنت قوى الحرية والتغيير
(المجلس المركزي) في السودان، رفضها الدخول في مفاوضات وفق الآلية الثلاثية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، لحل الأزمة السياسية في البلاد، إلا بعد تهيئة المناخ لذلك، بوقف العنف وإلغاء الطوارئ.