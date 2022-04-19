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العراق يعلن دخول الاتفاقية الإطارية الصينية حيز التنفيذ بمشروع مطار الناصرية
العراق يعلن دخول الاتفاقية الإطارية الصينية حيز التنفيذ بمشروع مطار الناصرية
أعلنت خلية الإعلام الحكومي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن توقيع مشروع مطار الناصرية هو بداية دخول الاتفاقية الإطارية الصينية حيز التنفيذ. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:07+0000
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ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أكد رئيس خلية الإعلام الحكومي العراقي، حيدر مجيد، دخول أول مشروع ضمن الاتفاقية الصينية في ذي قار، حيز التنفيذ.وقال مجيد: "أهم المشاريع التي طال الحديث عنها ضمن الاتفاقية الإطارية الصينية ودخلت حيز التنفيذ هو مشروع توقيع مطار الناصرية الدولي"، مشيرا إلى أنه "يعد أول مشروع تمت المباشرة به ضمن الاتفاقية الصينية".وعن مشروع الأبنية المدرسية، قال رئيس خلية الإعلام الحكومي: "بعد تكليف الأمانة العامة تم الوقوف على المشاكل العالقة، وهناك 11 عائقاً تم حلها وباشرت الشركات المنفذة ومنذ ستة أشهر".وعن صندوق إعمار ذي قار قال: "بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بصندوق إعمار ذي قار وتمت المباشرة في المشاريع"، مبيناً أنه "خلال الأسبوع الماضي تم افتتاح ستة مشاريع والأسابيع المقبلة سيتم افتتاح 15 مشروعاً آخر".وأكد أن "المشاريع في ذي قار وصلت لأول مرة الى القرى والأرياف وبلغ عددها 206 مشاريع في محافظة ذي قار".
https://arabic.sputniknews.com/20210321/مستشار-الكاظمي-إقرار-الموازنة-يعني-تنفيذ-مشاريع-الاتفاقية-الصينية-حسب-أولوياتنا-1048419374.html
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أخبار العراق اليوم, الصين
العراق يعلن دخول الاتفاقية الإطارية الصينية حيز التنفيذ بمشروع مطار الناصرية
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أعلنت خلية الإعلام الحكومي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن توقيع مشروع مطار الناصرية هو بداية دخول الاتفاقية الإطارية الصينية حيز التنفيذ.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية
، أكد رئيس خلية الإعلام الحكومي العراقي، حيدر مجيد، دخول أول مشروع ضمن الاتفاقية الصينية في ذي قار، حيز التنفيذ.
وقال مجيد: "أهم المشاريع
التي طال الحديث عنها ضمن الاتفاقية الإطارية الصينية ودخلت حيز التنفيذ هو مشروع توقيع مطار الناصرية الدولي"، مشيرا إلى أنه "يعد أول مشروع تمت المباشرة به ضمن الاتفاقية الصينية".
وعن بقية المشاريع الموجودة في الاتفاقية الإطارية الصينية، أوضح مجيد أن "هناك مشروع تطوير مدينتي الكاظمية والأعظمية"، مؤكدا تشكيل لجنة لهذا المشروع وعقد اجتماع لاحق بخصوصه.
وعن مشروع الأبنية المدرسية، قال رئيس خلية الإعلام الحكومي: "بعد تكليف الأمانة العامة تم الوقوف على المشاكل العالقة، وهناك 11 عائقاً تم حلها وباشرت الشركات المنفذة ومنذ ستة أشهر".
وأكد أنه تم"استلام أكثر من 100 مدرسة من مجموع المدارس البالغ عددها 8000 مدرسة".
وعن صندوق إعمار ذي قار قال: "بعد قرار مجلس الوزراء الخاص بصندوق إعمار ذي قار وتمت المباشرة في المشاريع"، مبيناً أنه "خلال الأسبوع الماضي تم افتتاح ستة مشاريع والأسابيع المقبلة سيتم افتتاح 15 مشروعاً آخر".
وأكد أن "المشاريع في ذي قار وصلت لأول مرة الى القرى والأرياف وبلغ عددها 206 مشاريع في محافظة ذي قار".