https://arabic.sputniknews.com/20220419/العمليات-العسكرية-التركية-شمالي-العراق-إدارة-صراع-أم-تفاهمات-مشتركة-1061370405.html
العمليات العسكرية التركية شمالي العراق… إدارة صراع أم تفاهمات مشتركة
العمليات العسكرية التركية شمالي العراق… إدارة صراع أم تفاهمات مشتركة
أعربت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للعملية العسكرية التركية شمالي العراق، التي استهدفت أفرادا من مسلحي "حزب العمال الكردستاني". 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T12:57+0000
2022-04-19T12:57+0000
2022-04-19T12:57+0000
راديو
هموم عراقية
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العمليات العسكرية التركية في شمال العراق… إدارة صراع أم تفاهمات مشتركة
العمليات العسكرية التركية في شمال العراق… إدارة صراع أم تفاهمات مشتركة
فيما أكدت مصادر تركية، الاثنين الفائت، أن العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني PKK شمالي العراق، تجري بعلم وموافقة الحكومة العراقية.فما الجديد في عملية القصف التركي هذه؟عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية" على أثير راديو "سبوتنيك" رئيس مركز الاعتماد للدراسات والبحوث الأمنية، الدكتور عماد علو:وأضاف علو
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
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ضياء حسون
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, هموم عراقية, аудио
العمليات العسكرية التركية شمالي العراق… إدارة صراع أم تفاهمات مشتركة
تابعنا عبر
أعربت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للعملية العسكرية التركية شمالي العراق، التي استهدفت أفرادا من مسلحي "حزب العمال الكردستاني".
فيما أكدت مصادر تركية، الاثنين الفائت، أن العملية العسكرية التي تشنها أنقرة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني PKK شمالي العراق، تجري بعلم وموافقة الحكومة العراقية.
فما الجديد في عملية القصف التركي هذه؟
عن هذا الموضوع يقول ضيف برنامج "هموم عراقية
" على أثير راديو "سبوتنيك
" رئيس مركز الاعتماد للدراسات والبحوث الأمنية، الدكتور عماد علو:
"تتكرر العمليات العسكرية التركية في شمال العراق ولم نسمع من وزارة الخارجية العراقية وحكومة إقليم كردستان سوى خطابات الإدانة على انتهاك السيادة الوطنية بدعوى مطاردة حزب العمال الكردستاني، وهذه العملية العسكرية وأن تزامنت مع زيارة رئيس إقليم كردستان إلى أنقرة، إلا أنها لا تختلف عن العمليات العسكرية السابقة التي قامت بها القوات التركية في كردستان، وزيارة بارزاني إلى تركيا والمقترنة بصمت الحكومة العراقية قد يُستدل منهما على وجود تفاهمات بين أربيل وبغداد وأنقرة، وذلك للضغط على حزب العمال الكردستاني من أجل تنفيذ اتفاقية سنجار التي تقضي بعودة النازحين والحكم الاتحادي إلى قضاء سنجار، الذي يسيطر عليه عناصر الحزب الرافض لعملية الانسحاب من المدينة".
"بعض الفصائل العراقية المسلحة لديها ارتباطات بفصائل محلية أخرى متواجدة في سنجار، وقد تم استهداف مقرات هذه الفصائل من قبل الطائرات المسيرة التركية، الأمر الذي أدى إلى خسائر في الأرواح والمعدات، وعملية التصعيد بين تلك الفصائل والقوات التركية غير وارد في المرحلة الحالية، بسبب فرق القوة بين الطرفين، لكن المواقع التركية في منطقة بعشيقة شمالي العراق تعرضت عدة مرات للقصف بصواريخ الكاتيوشا من مصادر مجهولة، منهم من يعتقد أنه تم من قبل فصائل مسلحة عراقية ومنهم من يعتقد أن القصف جاء من قبل حزب العمال الكردستاني، إلا أن هناك توافق إيراني تركي على رفض الأحزاب الكردية المعارضة للبلدين والتي تطالب بالانفصال، حيث تتعرض تلك الأحزاب إلى قصف كل من إيران وتركيا".