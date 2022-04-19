https://arabic.sputniknews.com/20220419/الفنانة-المصرية-زيزي-عادل-تقرر-اعتزال-الغناء-1061377876.html
الفنانة المصرية زيزي عادل تقرر اعتزال الغناء
الفنانة المصرية زيزي عادل تقرر اعتزال الغناء
قالت الفنانة المصرية زيزي عادل إنها قررت اعتزال الغناء ووصفت ما قامت بأنه "قرار مهم في حياتها". 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T14:43+0000
2022-04-19T14:43+0000
2022-04-19T14:43+0000
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ولفتت زيزي عادل إلى أن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، مشيرة إلى أنها اتخذته منذ فترة طويلة، لكنها لم تعلن عنه سوى مؤخرا، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أمس الاثنين.وقالت الفنانة المصرية المعتزلة إن من وصفتهم بـ "المقربين منها" شجعوها على اتخاذ هذا القرار"، مشيرة إلى أنه يساعدها في الابتعاد عن الشهرة والأضواء.واستطردت: "بحاول أكون "ست ملتزمة" ونفسي ألتزم بالحجاب، لكن كل حاجة تيجي خطوة خطوة".وأوضحت زيزي عادل أن الفن هو مصدر دخلها ورغم ذلك قررت الاعتزال وتشعر بالرضي عن قرارها، الذي تقول عنه إنه ساهم في تغيير حياتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220410/بعد-ظهورها-الأول-منذ-سنوات-من-هي-الفنانة-المصرية-المعتزلة-هدى-رمزي-1061047557.html
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر
الفنانة المصرية زيزي عادل تقرر اعتزال الغناء
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قالت الفنانة المصرية زيزي عادل إنها قررت اعتزال الغناء ووصفت ما قامت بأنه "قرار مهم في حياتها".
ولفتت زيزي عادل إلى أن هذا القرار لم يكن وليد اللحظة، مشيرة إلى أنها اتخذته منذ فترة طويلة، لكنها لم تعلن عنه سوى مؤخرا، حسبما ذكرت
صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أمس الاثنين.
وتابعت: "قررت أسيب مهنة المطربة".
وقالت الفنانة المصرية المعتزلة إن من وصفتهم بـ "المقربين منها" شجعوها على اتخاذ هذا القرار
"، مشيرة إلى أنه يساعدها في الابتعاد عن الشهرة والأضواء.
واستطردت: "بحاول أكون "ست ملتزمة" ونفسي ألتزم بالحجاب، لكن كل حاجة تيجي خطوة خطوة".
وأوضحت زيزي عادل أن الفن هو
مصدر دخلها ورغم ذلك قررت الاعتزال وتشعر بالرضي عن قرارها، الذي تقول عنه إنه ساهم في تغيير حياتها.