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القضاء الإيراني يعلق على حرق نسخ من القرآن الكريم: السويد تحولت إلى سجن للمسلمين
القضاء الإيراني يعلق على حرق نسخ من القرآن الكريم: السويد تحولت إلى سجن للمسلمين
علقت السلطة القضائية في إيران، على انتهاك حرمة القرآن الكريم في السويد، مؤكدا أنها تحولت إلى سجن للمسلمين. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T10:01+0000
2022-04-19T10:02+0000
أخبار إيران
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وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، كاظم غريب أبادي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "التعرض للمقدسات الدينية، أمر مرفوض جملة وتفصيلا"، مضيفا أن "العصبية الدينية باتت منتشرة في أرجاء أوروبا، واليوم قد تحولت السويد بدعم الحكومة في هذا البلد، إلى سجن للمسلمين؛ يبدو أنهم اشتاقوا إلى عهد التفتيش القروسطي عن العقيدة".واستدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي لديها، وطالبت بأن تتخذ الحكومة السويدية إجراءات "فورية وحاسمة لإنهاء الاعتداء على القرآن الكريم وضمان عدم تكراره مستقبلاً".وكان متطرف سويدي دنماركي، يدعى راسموس بلودان، قد حصل على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نوركوبينغ ولينكوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة.ولكن احتجاجات مناهضة للحركة التي يتزعمها بلودان، والذي يسعى لجمع توقيعات كافية للترشح للانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول، شهدت أعمال عنف وحرق للسيارات وإصابات في صفوف رجال الشرطة.وكان بلودان قد أقدم الخميس، 14 أبريل/نيسان 2022، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ تحت حماية الشرطة، وأثار ذلك غضباً من عدد من الأشخاص الذين تجمعوا في المكان.
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أخبار إيران

القضاء الإيراني يعلق على حرق نسخ من القرآن الكريم: السويد تحولت إلى سجن للمسلمين

10:01 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 10:02 GMT 19.04.2022)
© AFP 2022 / ALEX HALADAمندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي
مندوب إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© AFP 2022 / ALEX HALADA
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علقت السلطة القضائية في إيران، على انتهاك حرمة القرآن الكريم في السويد، مؤكدا أنها تحولت إلى سجن للمسلمين.
وقال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، كاظم غريب أبادي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "التعرض للمقدسات الدينية، أمر مرفوض جملة وتفصيلا"، مضيفا أن "العصبية الدينية باتت منتشرة في أرجاء أوروبا، واليوم قد تحولت السويد بدعم الحكومة في هذا البلد، إلى سجن للمسلمين؛ يبدو أنهم اشتاقوا إلى عهد التفتيش القروسطي عن العقيدة".
واستدعت الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال السويدي لديها، وطالبت بأن تتخذ الحكومة السويدية إجراءات "فورية وحاسمة لإنهاء الاعتداء على القرآن الكريم وضمان عدم تكراره مستقبلاً".
وكان متطرف سويدي دنماركي، يدعى راسموس بلودان، قد حصل على تراخيص لإقامة مظاهرات معادية للإسلام في نوركوبينغ ولينكوبينغ، على الساحل الشرقي للبلاد، خلال الأيام الماضية، إلا أنه لم يتمكن من إقامة هذه المظاهرات بسبب منعه من ذلك من جموع من الناس الغاضبة والمناهضة في المدن المذكورة.
ولكن احتجاجات مناهضة للحركة التي يتزعمها بلودان، والذي يسعى لجمع توقيعات كافية للترشح للانتخابات المحلية في سبتمبر/أيلول، شهدت أعمال عنف وحرق للسيارات وإصابات في صفوف رجال الشرطة.
وكان بلودان قد أقدم الخميس، 14 أبريل/نيسان 2022، على إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة لينشوبينغ تحت حماية الشرطة، وأثار ذلك غضباً من عدد من الأشخاص الذين تجمعوا في المكان.
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