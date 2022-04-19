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- سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2022
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
تم إطلاق هذا المشروع الخاص لتسليط الضوء على ما حدث في دونباس على مدى السنوات الثماني الماضية. ويهدف المشوع المعنون "دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022" إلى إظهار ليس فقط حلقات الجرائم التي ارتكبها نظام كييف ضد السكان المدنيين، ولكن أيضًا لاستكشاف جذور الكارثة التي حدثت في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/القوات-الروسية-تعثر-على-مخبأ-به-ألغام-وقاذفات-قنابل-في-مصنع-عسكري-في-خيرسون-1061351601.html
العثور على مخبأ به ألغام وقاذفات قنابل في خيرسون أخفته المخابرات الأوكرانية لمهاجمة القوات الروسية
العثور على مخبأ به ألغام وقاذفات قنابل في خيرسون أخفته المخابرات الأوكرانية لمهاجمة القوات الروسية
اكتشفت قوات الأمن الروسية، بناء على إشارة من السكان المحليين، مخبأ للأسلحة والذخيرة، بما في ذلك قاذفات القنابل اليدوية، في مصنع بالادا العسكري في خيرسون. 19.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-19T00:32+0000
2022-04-19T00:37+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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ووترك جهاز الأمن الأوكراني هذا المخبأ لمجموعات التخريب التي كانت تنشط خلف خطوط القوات الروسية عندما غادرت القوات المسلحة الروسية المدينة.وقال موظف في وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك"، "قبل الفرار من خيرسون، من المفترض أن ضباط المخابرات الروسية أخفوا أسلحة في مصنع بالادا بهدف تجديد ذخيرة شبكة سرية من مجموعات التخريب".وأوضح ممثل وكالة إنفاذ القانون الروسية، تم إخفاء الأسلحة والذخيرة في منطقة صناعية نائية، على أراضي المصنع. مضيفا أن السكان المحليين اكتشفوا المخبأ بالخطأ وأبلغوا قوات الأمن الروسية.كانت وثائق حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، أظهرت أن جهاز الأمن الأوكراني أصدر تعليمات لرئيس شرطة ميناء خيرسون بتجنيد أفراد محليين من قوات الدفاع الإقليمية للقيام بأعمال تخريبية خلف خطوط القوات الروسية.تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220417/وثائق-رئيس-شرطة-ميناء-خيرسون-جند-أشخاص-للتخريب-خلف-خطوط-القوات-الروسية-1061279675.html
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أخبار أوكرانيا

العثور على مخبأ به ألغام وقاذفات قنابل في خيرسون أخفته المخابرات الأوكرانية لمهاجمة القوات الروسية

00:32 GMT 19.04.2022 (تم التحديث: 00:37 GMT 19.04.2022)
© Sputnik . РИА Новостиجسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون
جسر فوق نهر دنيبر في ريف خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
© Sputnik . РИА Новости
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اكتشفت قوات الأمن الروسية، بناء على إشارة من السكان المحليين، مخبأ للأسلحة والذخيرة، بما في ذلك قاذفات القنابل اليدوية، في مصنع بالادا العسكري في خيرسون.
ووترك جهاز الأمن الأوكراني هذا المخبأ لمجموعات التخريب التي كانت تنشط خلف خطوط القوات الروسية عندما غادرت القوات المسلحة الروسية المدينة.
وقال موظف في وكالات إنفاذ القانون الروسية لوكالة "سبوتنيك"، "قبل الفرار من خيرسون، من المفترض أن ضباط المخابرات الروسية أخفوا أسلحة في مصنع بالادا بهدف تجديد ذخيرة شبكة سرية من مجموعات التخريب".
من بين العناصر التي تم العثور عليها في المخبأ بنادق هجومية "AK-74M"، وبنادق قنص "Dragunov"، وقاذفة قنابل "RPG-7"، ومدافع رشاشة ثقيلة، وصناديق بها قنابل يدوية ومتفجرات ومكونات العبوات الناسفة، ووسائل اتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومحطات الراديو، ومخزون الألغام لقذائف الهاون المتنقلة.
وأوضح ممثل وكالة إنفاذ القانون الروسية، تم إخفاء الأسلحة والذخيرة في منطقة صناعية نائية، على أراضي المصنع. مضيفا أن السكان المحليين اكتشفوا المخبأ بالخطأ وأبلغوا قوات الأمن الروسية.
كانت وثائق حصلت عليها وكالة "سبوتنيك"، أظهرت أن جهاز الأمن الأوكراني أصدر تعليمات لرئيس شرطة ميناء خيرسون بتجنيد أفراد محليين من قوات الدفاع الإقليمية للقيام بأعمال تخريبية خلف خطوط القوات الروسية.
العلم اروسي فوق بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 17.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
وثائق: رئيس شرطة ميناء خيرسون جند أشخاصا للتخريب خلف خطوط القوات الروسية
17 أبريل, 04:34 GMT
تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية.
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