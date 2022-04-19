https://arabic.sputniknews.com/20220419/المغرب-يعتزم-افتتاح-أول-إذاعة-يهودية-على-أراضيه-1061365461.html

المغرب يعتزم افتتاح أول إذاعة "يهودية" على أراضيه

المغرب يعتزم افتتاح أول إذاعة "يهودية" على أراضيه

يعتزم المغرب افتتاح إذاعة ناطقة باللغة العربية موجهة لليهود، في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم العربي. 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T11:48+0000

2022-04-19T11:48+0000

2022-04-19T11:48+0000

أخبار المغرب اليوم

إسرائيل

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ونقلت قناة "i24NEWS" الإسرائيلية عن عضو المجلس الأعلى للتعليم والتكوين والبحث العلمي في المغرب، جاك كنافو، أنه قال: "سيتم إطلاق إذاعة تحمل اسم موزاييك وهي إذاعة خاصة ناطقة بالعربية موجهة لليهود المغاربة يوم 22 سبتمبر/أيلول 2022".وأضاف أن هذه الإذاعة ستختص في "معالجة القضايا الاجتماعية والثقافية"، وسيتم بثها في البداية في كل من الدار البيضاء، الرباط، ومراكش وبعد ذلك ستمتد إلى مدن أخرى مثل فاس وطنجة.وأوضح كنافو، صاحب هذا المشروع وأحد أعضاء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى أنه "سيتم إطلاق هذه الإذاعة في بادئ الأمر "كإذاعة رقمية"، قبل أن يتم بثها على موجات "إف إم" بمجرد الحصول على ترخيص من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في المغرب.وأكد أن إذاعة "موزاييك" ستكون موجهة في المقام الأول "لليهود المغاربة"، الذين يصل عددهم إلى أكثر من مليون شخص، وكذلك إلى سكان المناطق الريفية في المغرب التي قال إنها تعد "مهد اليهودية المغربية".ويزعم أن الهدف من هذه الإذاعة الناطقة بالدارجة والعبرية والأمازيغية والفرنسية هو: "تسليط الضوء على التراث اليهودي المغربي".يبلغ رأس مال هذه الإذاعة في استثمارها الأولي 10 ملايين درهم، باستثناء العقارات، ويعتبر جاك كنافو المساهم الرئيسي والشريك الفرنسي من عالم المال، وحاليا يتم وضع اللمسات النهائية على بناء استديوهات هذه الإذاعة التي ستكون وسط مدينة الدار البيضاء، بالقرب من المدينة القديمة.

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