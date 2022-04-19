https://arabic.sputniknews.com/20220419/الهلال-السعودي-بخطى-ثابتة-نحو-دور-الـ16-في-دوري-أبطال-آسيا-1061361665.html

"الهلال" السعودي بخطى ثابتة نحو دور الـ16 في دوري أبطال آسيا

"الهلال" السعودي بخطى ثابتة نحو دور الـ16 في دوري أبطال آسيا

يتطلع فريق "الهلال" لمواصلة رحلة انتصاراته، والاستمرار في أفضليته المطلقة على مجموعات فرق غربي آسيا بتحقيقه العلامة الكاملة في منافسات الدور الأول وحصد تسع... 19.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-19T10:24+0000

2022-04-19T10:24+0000

2022-04-19T10:29+0000

رياضة

أخبار السعودية اليوم

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ويتأهل متصدرو المجموعات الخمس، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية من المركز الثاني، إلى دور الـ16 لمنطقة غربي آسيا.ويتصدر "الهلال" في حال فوزه مجموعته الأولى أيضاً، في حال تعادل "الشارقة" الإماراتي و"الريان" القطري، اللذان يملكان أربع نقاط، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط السعودية"، اليوم الثلاثاء.ويبحث صاحب الرقم القياسي في عدد مرات إحراز اللقب، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، عن تكرار فوزه على نادي استقلال، متذيل المجموعة دون نقاط، بعدما هزمه الجمعة في البطولة المجمّعة في السعودية بهدف قائده سلمان الفرج.واعتبر المدرب الأرجنتيني رامون دياز أن فريقه بات في وضع "مريح للتأهل"، ونقل عنه موقع الاتحاد الآسيوي قوله: "بالتأكيد نسعى لحسم التأهل بشكل مبكر، كي تكون لدينا فرصة لتنويع مشاركة اللاعبين، قبل خوض مواجهات مصيرية في البطولات المحلية الشهر المقبل".ويتواجه في المباراة الثانية "الشارقة" و"الريان" منطقياً على البطاقة الثانية التي سترافق الهلال، بعد تعادلهما بهدف لمثله في مواجهة كان فيها الطرف الإماراتي أفضل.وقال مدرب الريان، التشيلي نيكولاس كوردوفا: "خوض هذه المباراة بغياب خمسة لاعبين أساسيين ليس بالأمر السهل، ولكن هذا منحنا الفرصة لإشراك بعض اللاعبين الشباب، ويجب أن نحسّن من أسلوب لعبنا الهجومي".وقال الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة الذي سيستعيد خدمات البرازيلي كايو لوكاس بعدما غاب عن لقاء الذهاب للإيقاف: "من المحبط أن الريان لم يحصل على فرص، ولكنه سجل من كرة ثابتة، في حين أننا حاولنا اللعب وصناعة الفرص من مواقف مختلفة، ولكن ذلك لم يكن كافياً في النهاية".وأضاف: "في الدوري الإماراتي نلعب بتشكيلة مختلفة وعانينا من الناحية البدنية، إذا حققنا الفوز فسنملك فرصة في التأهل، حيث سيكون لدينا رصيد جيد من النقاط قبل مواجهة استقلال والهلال".وظهر الهلال بمستوئ لافت رغم النتيجة المتواضعة حيث فاز بهدف يتيم دون رد، ولكنه أضاع كثيراً من الفرص التي كانت قد تضمن انتصاره بأكثر من هدف، وذلك بسبب لكمية الفرص التي تحصل عليها الفريق طوال.ويواصل الأرجنتيني رامون دياز التدوير بين عناصر الفريق على الأرجح، مع توقع باستمرارية المهاجم النيجيري أودين إيغالو الذي شارك في المباراة الماضية لاعباً أساسياً للمرة الأولى بعد غيابه في الجولتين الأولى والثانية بداعي الإصابة، وذات الحال لسالم الدوسري.ومن المحتمع عودة المدافع الكوري الجنوبي جيانغ هيون سو بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن الفريق في الجولتين الماضيتين، ما جعل الهلال يدخل بثلاثة محترفين أجانب فقط بعد غياب اللاعب الآسيوي الذي يعد المحترف الأجنبي الرابع.ويتخذ الهلال الحيطة بسبب لمحاولات المحتملة التي قد تظهر من فريق استقلال الطاجيكي الباحث عن تحقيق أول نقاط له في البطولة بعد خسارته في مبارياته الثلاث الماضية وابتعاده عن دائرة حسابات المنافسة على التأهل بالبطاقة المباشرة.وفي ثاني مواجهات المجموعة الأولى، يلتقي الريان القطري بنظيره الشارقة الإماراتي بعد تعادلهما بهدف لمثله في الجولة الماضية وابتعادهما بصورة أكبر عن المتصدر الهلال، حيث يتطلع الثنائي لكسب المواجهة وإعادة حظوظهما بالمنافسة على البطاقة المباشرة من هذه المجموعة، والتي اقتربت بصورة كبيرة من فريق الهلال حامل لقب النسخة الأخيرة.ويسعى "الفيصلي" السعودي لإنجاز مهمته التاريخية في مشاركته الأولى بتاريخ بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يسعى في مدينة الدمام لتكرار تفوقه أمام "ناساف" الأوزبكي، وهو الانتصار الذي قاده للانفراد بصدارة المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط مقابل أربع نقاط لكل من "السد" القطري و"ناساف" الأوزبكي.وعلى الرغم من أن هذه هي المشاركة الأولى لفريق "الفيصلي" في تاريخ بطولة دوري أبطال آسيا بعد تحقيقه لقب كأس الملك الموسم الماضي، فإنه نجح حتى الآن في تقديم نفسه بصورة مثالية من خلال تحقيقه انتصارين وتعادل وحيد، وتجنب الخسارة حتى الآن.ويسعى "الفيصلي" إلى خطف نقاط المباراة من أمام "ناساف" الأوزبكي الذي سيدخل المباراة باحثاً عن التعويض واستعادة آماله في المنافسة على التأهل عن هذه المجموعة التي تشهد تقارباً نقطياً ومنافسة محتدمة، خصوصاً بعد الصحوة الفنية التي ظهر عليها فريق "السد" القطري في الجولة الماضية.واكتفى "الفيصلي" بهدف وحيد سجله خوليو تافاريس ليحقق الأهم في مشواره حتى الآن "النقاط الثلاث في كل جولة"، باحثاً عن تكرار تفوقه هذا المساء في المواجهة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.وفي ثاني لقاءات المجموعة الخامسة، يتطلع "السد" القطري لمواصلة صحوته الفنية واستعادة آماله بالمنافسة على انتزاع البطاقة المباشرة عن هذه المجموعة بعد بداية متعثرة للفريق الأكثر ترشحاً للتأهل قبل بدء منافسات البطولة القارية.ويلتقي "السد" القطري بنظيره "الوحدات" الأردني بعد انتصاره العريض بخماسية مقابل هدفين في مواجهة يسعى معها لخطف نقاط المباراة الثلاث قبل ملاقاة ناساف الأوزبكي الجولة المقبلة، في الوقت الذي يتطلع فيه الوحدات الأردني للتعويض والبحث عن تحقيق أول ثلاث نقاط له في البطولة بعد تعادله في الجولة الأولى وخسارته في الجولتين الماضيتين.

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